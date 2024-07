Najgorętsza polska siatkarka zrzuciła ubrania. Widoki jak w raju, fani wręcz oszaleli

Nikola Grbić powiedział co go szokuje w naszym kraju. „Takie coś może być tylko w Polsce”

Zuzanna Górecka jeszcze nie tak dawno była jedną z liderek reprezentacji Polski Stefano Lavariniego. W 2022 r. odgrywała kluczową rolę w drużynie budowanej przez Włocha, która błysnęła na mistrzostwach świata. Wiele wskazywało na to, że właśnie ta przyjmująca będzie główną postacią w jego kadrze, ale wszystko pokrzyżowała poważna kontuzja pod koniec sezonu klubowego 2022/23. Górecka straciła przez nią wiele miesięcy i dopiero w lutym tego roku wróciła na parkiet. Końcówka sezonu wystarczyła do tego, żeby załapać się do szerokiej kadry reprezentacji Polski, jednak 24-latka nie otrzymała żadnej szansy gry. Lavarini dość szybko ją skreślił i postawił na inne siatkarki, przez co ominą ją igrzyska olimpijskie. To wielki cios dla fanów pięknej siatkarki, którzy chcieliby ją podziwiać na parkiecie. Zamiast tego, mogą zachwycać się zdjęciami z rajskich wakacji.

Zuzanna Górecka w samym bikini, fani zachwyceni

Górecka zamiast ostatnich przygotowań do igrzysk w Paryżu, spędza swój czas na Malediwach. Ten coraz popularniejszy wakacyjny kierunek zachwyca każdego, komu uda się zaplanować wycieczkę. Nie inaczej jest z piękną siatkarką, która od pierwszych chwil na Malediwach dzieli się tymi chwilami z fanami w mediach społecznościowych. Ci są równie zachwyceni tamtejszymi widokami, co samą 24-latką. Zwłaszcza na zdjęciach w samym bikini.

W ostatnim poście Górecka zapozowała nad krystaliczną taflą wody w bikini, a te rajskie widoki wręcz zapierają dech w piersiach. Jej strój kąpielowy idealnie komponował się z krajobrazem. Nic dziwnego, że w komentarzach aż roi się od zachwytów. "Piękne Hurawalhi... :) i piękna osoba :)", "Turkusowy zawrót głowy", "Piękna Kobieta i morze... Ernest Hemingway powinien narodzić się na nowo i napisać kontynuację" - prześcigali się w komplementach fani. Na samym Instagramie piękną siatkarkę śledzi blisko 60 tysięcy osób!