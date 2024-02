Najpiękniejsza polska siatkarka nie mogła okiełznać radości. Zdjęcie wyraża więcej niż tysiąc słów. Musiała się tym podzielić

Zuzanna Górecka musiała się tym podzielić. Piękna polska siatkarka nie mogła okiełznać radości

Zuzanna Górecka jest obecnie jedną z największych gwiazd polskiej siatkówki kobiet. Jej kariera rozwijała się w ekspresowym tempie, ale pod koniec zeszłego sezonu doznała paskudnej kontuzji w trakcie finału Tauron Ligi. Przez to straciła cały reprezentacyjny sezon obfitujący w sukcesy. Jedynie z boku wspierała koleżanki, które zdobyły historyczny brązowy medal Ligi Narodów, doszły do ćwierćfinału mistrzostw Europy i zakwalifikowały się na igrzyska olimpijskie. Te odbędą się już latem, a marzeniem 23-letniej przyjmującej z pewnością jest występ w Paryżu. By znaleźć się w składzie, musi wrócić do formy sprzed kontuzji, dzięki której znajdowała uznanie Stefano Lavariniego. Pierwszy krok w tym kierunku ma za sobą - po dziewięciu miesiącach wróciła na parkiet i nie mogła ukryć zachwytu.

Zdjęcie Zuzanny Góreckiej wyraża więcej niż tysiąc słów. Ogromna radość

Górecka wróciła do zdrowia po zerwaniu więzadeł kolana. Żmudna rehabilitacja dobiegła końca i 23-latka ma teraz kilka tygodni na dojście do najwyższej formy. Na razie jest naładowana pozytywną energią, bo na tę chwilę pracowała naprawdę ciężko. Swoją radość postanowiła wyrazić w mediach społecznościowych. Na Instagramie obserwuje ją ponad 60 tysięcy kibiców, którzy wreszcie mogli zobaczyć szeroki uśmiech siatkarki na parkiecie.

"Uff 🥹 co za uczucie być znowu na boisku❤️‍🩹 Bez Was to by się nie udało, jestem ogromnie wdzięczna za Waszą pomoc" - Górecka podziękowała wszystkim zaangażowanym w jej rehabilitację. Szczególne miejsce w jej emocjonalnym wpisie przypadło jej partnerowi - Zbigniewowi Bartmanowi. "Tylko Ty wiesz ile mnie to kosztowało nerwów, łez, stresu. Tobie najbardziej dziękuję, że byłeś przy mnie od samego początku najtrudniejszego czasu w moim życiu" - skierowała słowa do ukochanego.