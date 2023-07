Najpiękniejsza polska siatkarka publicznie ogłosiła to wszystkim. Pokazała wyjątkowe zdjęcie, czuje wielką dumę

Martyna Łukasik o trenerze Lavarinim. Na co zwraca uwagę włoski szkoleniowiec i co zmienił w mentalności zespołu?

Martyna Grajber przez kilka lat była czołową postacią reprezentacji Polski siatkarek, ale od kiedy Stefano Lavarini objął drużynę, przyjmująca nie znajduje jego uznania. Nie zmienił tego nawet udany sezon klubowy, który spędziła głównie we Włoszech, a w samej końcówce trafiła po transferze zdrowotnym do ŁKS-u Commercecon Łódź. Okazała się niezwykle przydatnym zastępstwem kontuzjowanej Zuzanny Góreckiej i pomogła łodziankom zdobyć mistrzostwo Polski. Przypomniała o sobie kibicom i ekspertom, co zaowocowało podpisaniem umowy z Chemikiem Police, gdzie spędzi najbliższy sezon. Okres gry w narodowych barwach służy jej za odpoczynek od gry i Grajber ma wyjątkowo dużo czasu dla najbliższych, co pokazała w ostatnim wpisie.

28-latka w ostatnim czasie obchodziła wyjątkową okoliczność. Jej ukochany brat świętował urodziny, co mocno przeżyła. Widać, że rodzeństwo trzyma się bardzo blisko, o czym najlepiej świadczą dwa udostępnione przez nią zdjęcia i opis. "Mój kochany! Życzę Ci tylko zdrowia, bo o resztę dla Ciebie zadbam. Jestem z Ciebie tak bardzo dumna, że nie masz pojęcia! Kocham Cię i cieszę się, że jesteś moim Bratem!" - napisała publicznie Grajber.

i Autor: Instagram/Martyna Grajber Martyna Grajber świętuje urodziny brata

Grajber pokazała wyjątkowe zdjęcia z bratem

Na opublikowanych zdjęciach brat wziął siatkarkę na barana, a z ich twarzy nie schodził szeroki uśmiech. Z pewnością urodziny Kuby były dla niej bardzo ważne, a życzenia od fanów Grajber mogły sprawić mu sporo radości. Wielu użytkowników życzyło mu spełnienia marzeń.