Najseksowniejsza polska siatkarka zrzuciła ubrania i pokazała ciało bogini. Tym gorącym zdjęciem doprowadziłaby do wrzenia wody

Martyna Grajber to bez wątpienia jedna z najlepszych polskich przyjmujących ostatnich lat. Świadczą o tym chociażby trzy mistrzostwa Polski na jej koncie, w tym to wywalczone w ostatnim sezonie, gdy już w trakcie finału Tauron Ligi dołączyła do ŁKS Commercecon Łódź w zastępstwie za poważnie kontuzjowaną Zuzannę Górecką. 28-latka wróciła do Polski po sezonie spędzonym we Włoszech w znakomitym stylu i pomogła łodziankom zwyciężyć z DevelopResem Rzeszów. Mimo to, nie zyskała uznania Stefano Lavariniego, który drugi sezon z rzędu pominął ją przy powołaniach do reprezentacji. Włoskiego trenera bronią wyniki, jednak z pewnością wielu kibiców tęskni za widokiem Grajber w biało-czerwonych barwach, bo przez kilka lat była ona kluczową przyjmującą kadry, z którą wygrała m.in. prestiżowy turniej Volley Masters Montreux w 2019 roku. Świetne występy sprawiły, że stała się ulubienicą fanów, w czym na pewno pomogła jej też zjawiskowa uroda.

Martyna Grajber zrzuciła ubrania i pokazała ciało bogini

Trudno powiedzieć, czy i kiedy Grajber wróci do reprezentacji, ale wielu kibiców i tak z zaciekawieniem śledzi jej kroki. Podczas Ligi Narodów świeżo zakontraktowana siatkarka Chemika Police była jedną z ekspertek TVP i często pojawiała się w telewizyjnym studiu. Prawdziwą gratką dla fanów 28-latki są jednak jej media społecznościowe, w których czuje się znakomicie. Grajber chętnie dzieli się swoim życiem prywatnym, a jej profil na Instagramie śledzi ponad 40 tysięcy użytkowników. Ostatnio mogli oni zobaczyć, jak siatkarka poradziła sobie z falą upałów w Polsce.

Wysoka temperatura nie była dla niej wymówką i już w niedzielny poranek Grajber przeprowadziła trening, po którym... zrzuciła ubrania i w samej bieliźnie wskoczyła do basenu rozstawionego w ogródku. W tej komfortowej pozycji obserwowała, jak jej mąż i siatkarz Jan Nowakowski wylewał w upale siódme poty. "Tutaj możecie zauważyć pozytywy porannego treningu. Pańcia zmiotła się z samiuśkiego rańca i teraz leży, a Pańciu musi rzeźbić podczas plażingu i smażingu" - napisała przyjmująca. Trzeba przyznać, że jej treningi przynoszą efekty, bo w różowej bieliźnie jej ciało robi naprawdę duże wrażenie! Poniżej zobaczysz gorące zdjęcia Martyny Grajber: