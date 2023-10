Nazwali siatkarzy nieudolnymi i... Aleksander Śliwka odpowiedział bardzo dosadnie! Miał do powiedzenia tylko jedno

Bartosz Kurek nie miał zamiaru siedzieć cicho! Po tym, co napisał publicznie łzy same napływają do oczu. Wielki gest

Polscy siatkarze po zdobyciu złota mistrzostw Europy nie mieli wiele czasu na odpoczynek. Szybko wrócili do gry i rywalizują już w turnieju kwalifikacyjnym do igrzysk olimpijskich, które odbędą się w Paryżu w przyszłym roku. Biało-Czerwoni nie mają jednak gładkiej przeprawy – wygrali co prawda trzy spotkania, lecz w starciach z Belgami oraz Kanadą o zwycięstwie decydowały tie-breaki. Po meczu z Belgią na portalu Sport.pl pojawił się artykuł, w którym autor stwierdził, że siatkarze dali „pokaz nieudolności”, a zawodnikom bardzo ta krytyka nie przypadła do gustu. Postanowili oni odpowiedzieć w sieci i po wygraniu 3:0 z Bułgarią sami nazwali się „nieudolnymi” i z takim hasztagiem kilku z nich udostępniło zdjęcia po meczu w sieci. Teraz w rozmowie z TVP Sport Aleksander Śliwka, kapitan kadry pod nieobecność Bartosza Kurka, postanowił raz na zawsze rozwiązać sprawę.

Aleksander Śliwka zabrał głos po burzy wokół siatkarzy

Trzeba jeszcze nadmienić, że kibice w komentarzach bardzo mocno zaatakowali autora wspomnianego tekstu. Czy jego krytyka wobec zawodników była zbyt mocna, czy też nie, hejt jaki go spotkał był z pewnością niezasłużony. Aleksander Śliwka w rozmowie z TVP Sport zauważył, jak duży zasięg mogą mieć działania siatkarzy.

– Po pierwsze: my zdajemy sobie sobie sprawę, że ludzie będą nas oceniać – nasze mecze i mamy swoich kibiców, którzy będą nas dopingować oraz takich, którzy będą nas krytykować – zaczął kapitan kadry. – My czasami się z tego pośmiejemy w swoim gronie, co czasem wywołuje niepotrzebne dyskusje i burzę, ale po tej sytuacji możemy się dowiedzieć, że to co robimy ma duży zasięg. Ale powinniśmy to już zamknąć – podkreślił Aleksander Śliwka.

OLEK ŚLIWKA WZRUSZONY POLSKIMI KIBICAMI. TEGO SIĘ NIE SPODZIEWAŁ! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.