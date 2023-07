Nie do wiary, co Bartosz Kurek założył na głowę. Prywatne zdjęcie trafiło do sieci

Bartosz Kurek i jego koledzy z reprezentacji Polski ostatnio wystąpili na turnieju Ligi Narodów organizowanym przez Filipiny. Dla biało-czerwonej kadry był to pierwszy raz w tym kraju. Siatkarze nie mogli wyjść z podziwu dla atmosfery na hali i przekazywali to w mediach społecznościowych. O wizycie pisał m.in. Wilfredo Leon, ale też Kurek nie pozostał obojętny na atmosferę podczas zmagań. "Filipiny i szczególnie wszyscy kibice siatkówki z tego kraju, byliśmy u was pierwszy raz i muszę powiedzieć, że to był wielki zaszczyt obserwować wasze uśmiechy i emocje. Jesteście fantastyczni!" - napisał na Instagramie doświadczony siatkarz.

Jednocześnie Bartosz Kurek opublikował niecodzienne zdjęcie z hotelu. Niecodzienne, ponieważ na jego głowie pojawiły się niespodziewane rekwizyty. Widok takiego wydania sportowca, bardzo zaskoczył i jednocześnie rozbawił fanów, którzy bacznie śledzą poczynania idola w mediach społecznościowych.

Bartosz Kurek zaskoczył wszystkich tym, co miał na głowie

Do zdjęcia Kurek pozował w specjalnym otoczeniu. W dłoniach trzymał swoje komiksowe podobizny, za które we wpisie podziękował wykonawcy. To nie wszystko! Na głowie również znalazły się zdjęcia siatkarza. Jedno z szerokim uśmiechem, a drugie podczas okrzyku. Niecodzienny widok musiał przykuć uwagę obserwujących profil gwiazdy. Fani nie mogli wyjść z podziwu, jak pozytywną postacią jest reprezentant Polski w siatkówce. On sam przyznał też, że po rywalizacji w ostatnich spotkaniach ma mieszane uczucia.

Bartosz Kurek o swoich wątpliwościach

Z jednej strony cieszył się bowiem z wyników swojej drużyny, która zaklepała sobie miejsce w ćwierćfinale Ligi Narodów. Z drugiej jednak strony sam zmaga się z kontuzją. "Przede wszystkim jestem dumny z zespołu. Świetny turniej i doskonała praca wykonana przez całą ekipę i sztab. To dopiero początek i musimy dalej pracować, ale jesteśmy na dobrej ścieżce" - zaczął Kurek. "Po drugie mam nadzieję, że szybko wrócę po kontuzji, która nie pozwoliła mi grać przed fantastycznymi kibicami z Filipin" - wyraził nadzieję dalej.