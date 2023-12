Tomasz Fornal kompletnie osłupiał, gdy zobaczył, co mu wręczono. Coś takiego jeszcze go nie spotkało, nie wiedział, co zrobić

Od kiedy Bartosz Kurek przeprowadził się do Japonii i zasilił szeregi Wolfdogs Nagoya, tylko najwierniejsi fani gwiazdora reprezentacji Polski na bieżąco śledzą kolejne mecze z jego udziałem oraz to, co dzieje się w życiu Polaka mieszkającego obecnie na drugim końcu świata. Podczas ostatniego meczu ligi japońskiej JT Thunders - Wolfdogs Nagoya mogli jednak oni zaobserwować coś bardzo dziwnego. Po dwóch setach ekipa z Nagoi udała się do szatni, jednak po powrocie na boisko próżno było szukać wśród zawodników Bartosza Kurka.

Zaskakujące zniknięcie Bartosza Kurka. Udał się do szatni i... Niepokojące doniesienia w sprawie polskiego siatkarza

Szczególną uwagę na absencję Kurka zwrócił Jakub Balcerzak, świetnie zorientowany w świecie siatkówki. Dzięki dobrej grze kapitana reprezentacji Polski, ekipa z Nagoi prowadziła w meczu 2:0, jednak po tym, jak Bartosz Kurek zniknął w szatni i nie powrócił na boisko, JT Thunders odwrócili losy meczu i wygrali 3:2 (18:25, 30:32, 25:22. 25:19, 15:5). Na ten moment brak jakichkolwiek informacji z Japonii w sprawie Bartosza Kurka.

Niepokojące doniesienia w sprawie Bartosza Kurka! Niepokój rośnie z każdą chwilą, fani biją na alarm

Sam zainteresowany również nie opublikował żadnego posta lub nawet relacji tłumacząc, co wydarzyło się pod drugim secie i dlaczego nie powrócił na boisko. Fani polskiego siatkarza mogą mieć jedynie nadzieję, że z gwiazdorem reprezentacji Polski nie stało się nic złego i szybko wyjaśni się jego absencja po drugim secie.

