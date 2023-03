Nieznana pasja Bartosza Kurka ujrzała światło dzienne. Ostatnio zabrał tam żonę! To hobby jest coraz popularniejsze

Szybko, łatwo i przyjemnie – polski zespół już w półfinale Ligi Mistrzów. To była deklasacja

Reprezentacja Polski siatkarzy w poprzednim sezonie kadrowym kolejny raz spisała się z bardzo dobrej strony. Podopieczni Nikoli Grbicia najpierw zdobyli 3. miejsce w Lidze Narodów, a następnie wywalczyli wicemistrzostwo świata. "Biało-Czerwoni" w finale nie byli w stanie przeciwstawić się fenomenalnie grającej włoskiej kadrze, mimo to była to trzecia impreza tej rangi, na której Polacy znaleźli się w czołówce. W 2014 i 2018 roku - złoty medal, a w 2022 roku - srebrny krążek. Teraz jest czas starć klubowych, gdzie drużyny ZAKSY Kędzięrzyn-Koźle oraz Jastrzębskiego Węgla walczą o zwycięstwo nie tylko na krajowym podwórku, ale także w Lidze Mistrzów.

Bartosz Kurek ujawnił swoje hobby! Tak spędza czas z żoną

Ciężko jest wyobrazić sobie reprezentację Polski bez Bartosza Kurka. Kapitan "Biało-Czerwonych" na co dzień występuje w drużynie Wolf Dogs Nagoya, którzy mają do rozegrania jeszcze dwa spotkania w fazie zasadniczej. Jednak nie samym sportem żyje człowiek, dlatego atakujący wraz ze swoją żoną korzystają także z uroków pięknej Japonii, co często udostępnia była siatkarka w mediach społecznościowych. Tym razem kapitan reprezentacji Polski zdradził, jakie ma hobby. Wicemistrz świata z 2022 roku zabrał drugą połówkę na golfa.

"Biało-Czerwoni" oprócz zmagań w Lidze Narodów będą musieli przebrnąć przez kwalifikacje olimpijskie, aby w przyszłym roku wystartować w Paryżu i spełnić marzenie o zdobyciu medalu na imprezie Igrzysk Olimpijskich.

