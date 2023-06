Nikola Grbić jasno o siatkarzach reprezentacji Polski! Trener "Biało-Czerwonych" wspomniał o tym zachowaniu, szczere słowa

Reprezentacja Polski siatkarzy oraz siatkarek rozgrywa turnieje w ramach Ligi Narodów. Pojedynki mężczyzn mają aktualnie przerwie, po zakończonych zmaganiach 25 czerwca. Wówczas "Biało-Czerwoni" walczyli z włoską drużyną i wygrali to starcie 3:1. W sobotę podopieczni Nikoli Grbicia niestety odnieśli bolesną porażkę z Amerykanami 3:0. Szkoleniowiec wicemistrzów świata w rozmowie z "WP Sportowe Fakty" odniósł się do tamtego zdarzenia. - Bez wątpienia. Musimy utrzymywać takie podejście, że po zwycięstwie czy porażce wszystko resetujemy i do kolejnego spotkania startujemy od zera. Nawet pewnie łatwiej jest to zrobić po przegranej. Dlatego można się było spodziewać, że mój zespół będzie w spotkaniu z Włochami wyglądał lepiej niż dzień wcześniej - przekazał Serb.

Grbić jasno sytuacji po porażce z USA! Szkoleniowiec "Biało-Czerwonych" wprost o reakcji siatkarzy

Serb odniósł się także do tego, co się wydarzyło po meczu z USA. - Mieliśmy spotkanie. Gdybyśmy nie porozmawiali o tym, co się wydarzyło, to tak jakbyśmy uznali, że wszystko było OK. Zawsze mówię do drużyny kilka słów o meczu, który zagraliśmy, niezależnie od wyniku i naszej postawy. Od USA dostaliśmy lekcję siatkówki, więc bardzo chciałem, żeby zawodnicy pamiętali, że nawet jeśli przeciwnik gra lepiej od nas, trzeba sprawić, by zapracował na każdy swój punkt. Trzeba wywierać na nim presję, by musiał grać najlepiej, jak potrafi. Nie mówię, że dzięki temu wygramy każde spotkanie, ale granie przeciwko nam ma być dla rywali bardzo trudnym zadaniem. Pokazałem też drużynie na wideo rzeczy, które chcę, żeby wykonywali inaczej albo precyzyjniej. Myślę, że to trochę pomogło w tym dobrym comebacku - zaznaczył Grbić.

Reprezentacja Polski aktualnie zajmuje 5. miejsce, a następny mecz rozegrają 5 lipca o godzinie 13:00.