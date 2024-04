Nikola Grbić może mieć ogromny problem tuż przed igrzyskami olimpijskimi! Podopieczny Michała Winiarskiego powiedział o tym wprost, zamierza walczyć do końca

Reprezentacja Polski już niebawem znowu rozpocznie walkę na igrzyskach olimpijskich. "Biało-Czerwoni" w 2023 roku spisali się znakomicie, ponieważ wywalczyli złote medale w Lidze Narodów, mistrzostwach Europy oraz bez żadnej porażki zapewnili sobie udział na imprezie w Paryżu. Na Nikolę Grbicia czeka ciężki wybór, ponieważ może powołać zaledwie dwunastu zawodników plus jeden może będzie w roli rezerwowego, który niestety nie będzie razem z drużyną w wiosce olimpijskiej, a trener może tylko z niego skorzystać, jak jeden z siatkarzy pierwszego wyboru nabawi się kontuzji.

Karol Butryn zapowiada walkę o igrzyska olimpijskie! Nikola Grbić będzie miał prawdziwy zawrót głowy

Aktualny sezon pokazuje, że nie ma "pewniaków", którzy mogą być spokojni o wyjazd na imprezę w Paryżu. Karol Butryn w aktualnych rozgrywkach jest prawdziwym liderem ekipy z Zawiercia, przez co może bez wątpienia walczyć o skład na igrzyska olimpijskie. W rozmowie z "Wprost" potwierdził te doniesienia. - Będę walczył o wyjazd na igrzyska do końca. Mam wrażenie, że teraz jest ten decydujący moment, co do zdrowia zawodników i formy, kto jak będzie prezentował się w kluczowych meczach sezonu klubowego. Zobaczymy, jaką ostateczną koncepcję na igrzyska będzie miał trener Nikola Grbić - przekazał atakujący.