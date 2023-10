Nikola Grbić przerwał milczenie w sprawie reprezentacji Polski. Mówi o najcięższym momencie, tak trudno jeszcze nie było

Anna Kurek przeżywa prawdziwą katorgę. Żona Bartosza Kurka wyjaśniła wszystko jednym wpisem, to umęczyłoby każdego

Nikola Grbić zdecydował się na wyjątkowo mocne wyznanie! Mimo że Polacy sięgnęli po wielki sukces i awansowali do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, to szkoleniowiec Polaków nie ma żadnych wątpliwości, że czekają go bardzo ciężkie wybory w związku z powołaniem kadry, która będzie reprezentować Polskę w stolicy Francji. Jak sam przyznał, łatwo nie będzie!

Nikola Grbić szczerze o reprezentacji Polski. Tak ciężko jeszcze nie miał

Jak powiedział Grbić, ograniczenie względem doboru reprezentacji Polski będzie dla niego wyjątkowo ciężkie. Jak sam przyznał, dysponuje tak dobrą kadrą, że wybór ostateczny względem kadrowiczów, będzie dla niego wyjątkowo niełatwym wyzwaniem.

- O tak. To będzie najtrudniejszy moment w mojej karierze trenera reprezentacji Polski. Wiadomo, że niektórzy zawodnicy, którzy nie pojadą, zaprzepaszczą swoje marzenia, aby pojechać na igrzyska olimpijskie i być może zdobyć medal. Wiem o tym, ale gdybym mógł, wziąłbym ich wszystkich. Wziąłbym 30 zawodników, ale niestety przepisy są takie, że muszę wziąć 12 - powiedział Nikola Grbić w rozmowie z "Wprost"