Piękna polska siatkarka odsłoniła sporo ciała. Pokazała się w skąpym topie, momentalnie podgrzała atmosferę

Maria Stenzel na początku tego sezonu reprezentacyjnego przeżyła spory dramat. Trafiła do szpitala i z powodu ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego straciła dużą część przygotowań. Pod jej nieobecność świetnie spisywała się Aleksandra Szczygłowska, która na pozycji libero miała duży wkład w zdobycie brązowego medalu Ligi Narodów. Wydawało się nawet, że Stenzel nie pojedzie na igrzyska olimpijskie do Paryża, jednak Stefano Lavarini postanowił docenić etatową libero z poprzednich lat i powołał także ją. Ta wiadomość ucieszyła wielu kibiców, którzy od lat wspierają 25-latkę. Stenzel jest jedną z najpopularniejszych polskich siatkarek, na co wpływ ma również jej uroda. Zdaniem sporej części fanów jest tą najpiękniejszą zawodniczką w Polsce.

Ta opinia znajduje odzwierciedlenie m.in. na Instagramie. Profil Stenzel w tym serwisie obserwuje blisko 120 tysięcy użytkowników, co jest świetnym wynikiem nawet w porównaniu do polskich siatkarzy. Nic dziwnego, że siatkarka dość aktywnie działa w mediach społecznościowych. Także na zgrupowaniach, choć nie wstawia jedynie siatkarskich postów. W środę pokazała bardziej prywatne zdjęcie z pokoju hotelowego, pozując jedynie w skąpym topie.

W całej Polsce temperatura przekraczała nawet 30 stopni i Stenzel dostosowała się do warunków pogodowych. W letniej kreacji w pełni odsłoniła swój smukły brzuch. W siatkarskim stroju nie zawsze można docenić jej sylwetkę, jednak po tym zdjęciu widać, że jest w znakomitej formie. Pozostaje mieć nadzieję, że potwierdzi to także na igrzyskach w Paryżu!