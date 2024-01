Piękna polska siatkarka pokazała się w sukience z dekoltem. Zuzanna Górecka skradła czerwony dywan. Nie da się oderwać wzroku

Polskie siatkarki w 2023 roku zdobyły historyczny brązowy medal Ligi Narodów, dotarły do ćwierćfinału mistrzostw Europy, a przede wszystkim wywalczyły bezpośredni awans do tegorocznych igrzysk olimpijskich w Paryżu. W gronie 20 nominowanych do nagrody sportowca roku drużynę Stefano Lavariniego reprezentuje Magdalena Stysiak, ale niewykluczone, że Biało-Czerwone odbiorą statuetkę w innej kategorii. W sukcesach tych nie mogła niestety pomóc Zuzanna Górecka, która wciąż leczy kontuzję, jakiej doznała pod koniec sezonu klubowego. Wcześniej była ważnym ogniwem reprezentacji, która pierwszą radość przyniosła kibicom na mistrzostwach świata 2022, gdzie doszła do ćwierćfinału. Mimo to, Górecka w dalszym ciągu czuje się częścią zespołu i nie zamierzała opuścić Gali Mistrzów Sportu, na której skradła show!

Zuzanna Górecka w sukience z dekoltem skradła Galę Mistrzów Sportu

Zuzanna Górecka pojawiła się na czerwonym dywanie w eleganckiej czarnej sukience, która miała jednak elementy dodające pazura. Za taki z pewnością można uznać zaznaczony dekolt i prześwitujący brzuch! Piękna siatkarka weszła na galę u boku partnera - byłego siatkarza, a obecnie zawodnika CLOUT MMA, Zbigniewa Bartmana. Obecni na miejscu fotografowie natychmiast zwrócili się w ich kierunku i przez dłuższy czas nie opuszczali obiektywu. Trzeba przyznać, że od jednej z najgłośniejszych siatkarskich par trudno było oderwać wzrok. A zwłaszcza od Góreckiej! Zdjęcia z Gali Mistrzów Sportu znajdziesz w powyższej galerii.