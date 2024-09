Piękna polska siatkarska podjęła drastyczną decyzję. Ogłosiła to ze łzami w oczach, nie ma sił na dalszą walkę

Aleksandra Lipska w przeszłości występowała w młodzieżowych reprezentacjach Polski, a do tego odnosiła sukcesy na krajowym podwórku. W 2022 roku sięgnęła z Grupą Azoty Chemikiem Police po mistrzostwo Polski oraz grała w Lidze Mistrzyń. W swojej karierze występowała także we Włoszech, jednak nie zrobiła tam wielkiej kariery i w 2023 roku wróciła do Polski, gdzie związała się z Metalkasem Pałacem Bydgoszcz. Niestety, wszystko wskazuje na to, że poprzedni sezon może być jej ostatnim w karierze, a na pewno ostatnim na pewien czas.

Piękna siatkarka zawiesza karierę. Aleksandra Lipska przekazała przykre wieści

26-latka, która prowadzi na TikToku profil o tematy siatkarskiej, poinformowała właśnie, że zawiesza swoją karierę zawodniczą. Z powodu problemów zdrowotnych nie grała regularnie już wcześniej we Włoszech, a w drużynie z Bydgoszczy... nie rozegrała nawet meczu. Po tak fatalnym okresie, który ostatecznie nie pozwolił jej nawet wyleczyć kontuzji, zawodniczka zawiesza karierę. – To nie będzie tym razem kolejny trend siatkarski tylko pewnego rodzaju pożegnanie – zaczęła łamiącym się głosem Lipska – Na ten moment przegrałam walkę z kontuzją i od dwóch lat walczę z tym barkiem, chodzę do najlepszych specjalistów podobno, na pewno najlepszych fizjoterapeutów i nie jesteśmy w stanie na ten moment wyleczyć tego barku. Dla mnie to jest straszny cios – mówi dalej zawodniczka ze łzami w oczach.

– Mój bark jest teraz w gorszej kondycji, niż był. (…) mam nadzieję, że wrócę do siatkówki w jakiejś formie, nie wiem, czy jako zawodniczka. (…) na ten moment tę karierę siatkarską zawieszam i nie wiadomo, czy nie skończę – powiedziała Aleksandra Lipska. Zapowiedziała jednak, że wciąż będzie prowadzić swój profil o siatkarskiej tematyce, bo jest to dla niej bardzo ważny i bliski temat.