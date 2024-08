Pilnie musieli zajrzeć w ciało Bartosza Kurka! Mieli bardzo ważny powód. Tak rozpoczął się jego powrót do ZAKSY Kędzierzyn-Koźle

To, co Wilfredo Leon zamieścił w sieci wywołało olbrzymi lęk! Serce stanęło ze strachu o siatkarza przed turniejem finałowym Ligi Narodów

Siatkarze reprezentacji Polski mają za sobą niezwykle wyczerpujące miesiące, podczas których nie tylko wywalczyli brązowy medal Ligi Narodów 2024, ale przede wszystkim przywieźli z igrzysk w Paryżu srebrny medal. Po powrocie do kraju, część z podopiecznych selekcjonera Nikoli Grbicia postanowiła udać się na zasłużone wakacje, a jeszcze inni, jak chociażby Paweł Zatorski, podjęli nieodwracalną decyzję, przez którą igrzyska w Paryżu zostaną z nimi na zawsze i wykonywali specjalne tatuaże na swoim ciele. Urlop szybko dobiegł jednak końca i kadrowicze zaczęli zjeżdżać się do swoich klubów, co w przypadku Bartosza Kurka było długo wyczekiwaną chwilą. Kapitan reprezentacji Polski wraca bowiem do ZAKSY Kędzierzyn-Koźle i zdjęcia z jego przybycia do klubu natychmiast zdominowały przekaz medialny zespołu z Kędzierzyna-Koźla. Zanim jednak Kurek zabrał się do pracy, lekarze musieli zajrzeć w jego ciało.

Z wakacji prosto do lekarzy. Tak wygląda powrót Bartosza Kurka do ZAKSY

- Bartosz Kurek, 🥈Marcin Janusz oraz 🥉David Smith, stawili się dziś na badaniach w Klinika Nova 💪🙌 Wkrótce nasi medaliści olimpijscy dołączą do reszty drużyny, by wspólnie przygotowywać się do nowego sezonu w @plusligaofficial - czytamy w poście klubu, do którego dołączono zdjęcia siatkarzy wykonane w chwili, kiedy ci przechodzili serię badań lekarskich przed przystąpieniem do treningów z drużyną. Kibice od razu zaczęli żartować, że w przypadku Kurka z pewnością sprawdzano, czy ten dalej ma ogień w oczach.

Bartosz Kurek wrócił do ZAKSY i od razu zajrzeli w jego ciało

Dla Bartosz Kurka jest to powrót do ZAKSY aż po szesnastu latach. Kapitan reprezentacji Polski grał w Kędzierzynie-Koźlu w latach 2005-2008, a później przeniósł się do Skry Bełchatów. Teraz siatkarze ZAKSY mają niewiele czasu, aby dobrze przygotować się do nowego sezonu PlusLigi 2024/2025. Ekipa Bartosza Kurka pierwszy mecz rozegra na wyjeździe z Projektem Warszawa. Pierwsza kolejka zaplanowana jest na weekend 13-15 września.