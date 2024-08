Od tej decyzji Pawła Zatorskiego nie ma już odwrotu! Niespodziewanie to ogłosił po igrzyskach, Kamil Semeniuk poszedł w jego ślady

To, co Wilfredo Leon zamieścił w sieci wywołało olbrzymi lęk! Serce stanęło ze strachu o siatkarza przed turniejem finałowym Ligi Narodów

Siatkarze reprezentacji Polski po raz kolejny zapisali się na kartach historii, dokładając do kolejnych medalowych zdobyczy za kadencji Nikoli Grbicia jeszcze olimpijskie srebro. Upragniony medal, który biało-czerwoni przywieźli z Paryża sprawił, że kibice przywitali siatkarzy na lotnisku jak prawdziwych królów, a część z podopiecznych serbskiego trenera postanowiła zrobić jeszcze więcej, aby sukces z Paryża pozostał z nimi na zawsze. Jako pierwszy, w zasadzie natychmiast po przylocie, do salonu tatuażu wybrał się Łukasz Kaczmarek. Nowy zawodnik Jastrzębskiego Węgla postanowił wytatuować sobie na tricepsie olimpijskie koła, wieżę Eiffla i liczbę 2024, co ma zawsze przypominać mu o tym, że był częścią wicemistrzowskiego zespołu. Podobnie postanowili zachować się Paweł Zatorski i Kamil Semeniuk. Na ich profilach w mediach społecznościowych pojawiło się zdjęcie, które ci wykonali tuż po zrobieniu sobie podobnych tatuaży. Różnicą są jedynie miejsca, które wybrali siatkarze.

Paweł Zatorski i Kamil Semeniuk zrobili sobie tatuaże po igrzyskach

- Ostatni sezon reprezentacyjny zostanie z nami na zawsze - napisał na Instagramie Paweł Zatorski pokazując zdjęcie, na którym pozuje razem z Kamilem Semeniukiem, najpewniej jeszcze w salonie tatuażu. Libero reprezentacji Polski postanowił zrobić sobie wzór z kół olimpijskich i napisu "Paris 2024" na prawym przedramieniu. Nieco bardziej spektakularnie wygląda tatuaż Semeniuka. Były zawodnik ZAKSY Kędzierzyn-Koźle postanowił bowiem, że jego koła olimpijskie znajdą się na prawym bicepsie.

Nieodwracalna decyzja Zatorskiego i Semeniuka po igrzyskach

Pomysł Pawła Zatorskiego i Kamila Semeniuka na to, aby sukces igrzysk pozostał z nimi już na zawsze bardzo spodobał się internautom, który raz jeszcze znaleźli okazję do tego, aby podziękować im za olbrzymi sukces. - Super móc zrobić sobie taki tatuaż 🏆 dziękujemy za emocje - napisała do libero biało-czerwonych jedna z fanek. - Przystojne chłopaki, fajne dziary, tak trzeba żyć! - komplementowała podopiecznych Nikoli Grbicia kolejna z kobiet.