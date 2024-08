i Autor: Cyfra Sport Wilfredo Leon

Hobby Leona

Po wyznaniu Wilfredo Leona zbieraliśmy szczęki z podłogi. Reprezentant Polski pochwalił się tym bez zająknięcia, ogromna zdobycz

RoSz 20:41 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Emocje po igrzyskach olimpijskich w Paryżu opadły. Wszyscy bohaterowie powoli wracają do swoich klubów i rozpoczynają przygotowania do zbliżającego się wielkimi krokami sezonu. Bohaterowie reprezentacji Polski oprócz tego na pewno pojawią się w wielu programach, aby opowiedzieć szerzej o zdobyciu srebrnego medalu. Wilfredo Leon spotkał się z młodymi siatkarzami i wspomniał o tym, co udało mu się złowić.