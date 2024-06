i Autor: Cyfra Sport Bartosz Kurek, Tomasz Fornal

Liga Narodów

Polacy zakończyli zmagania w Japonii z porażką. Leal show, fenomenalna gra Brazylijczyków

Kolejny tydzień zmagań w ramach Ligi Narodów dobiegł końca. Podopieczni Nikoli Grbicia podejmowali Brazylijczyków, rywale zaprezentowali znakomitą dyspozycję podczas spotkania z biało-czerwonymi. Bartosz Kurek i spółka robili wszystko co mogli, jednak słaba gra w polu serwisowym doprowadziła do porażki w pierwszych dwóch setach. Mistrzowie Europy nawiązali walkę w trzeciej partii, triumfując 25:21. Niestety Canarinhos zdobyli dużą przewagę w decydującej partii i to Polacy musieli gonić wynik, co prawie się udało, jednak w ostatniej akcji Alan uderzył piłkę po polskim bloku, co zakończyło spotkanie.