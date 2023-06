Polki z kolejnym triumfem? Przed biało-czerwonymi teoretycznie łatwiejsza przeprawa

Kursy TOTALbet: Bułgaria - Polska

Przed rozpoczęciem tegorocznej Ligi Narodów Polki z pewnością nie były stawiane w gronie faworytek do końcowego triumfu, ale ich postawa pokazuje, że obecnie są w stanie pokonać absolutnie każdego. Doskonale odzwierciedla to zresztą tabela. Po 10 rozegranych kolejkach biało-czerwone mają na koncie aż 8 zwycięstw, zajmując drugie miejsce w stawce. Lepsze są tylko Amerykanki, z którymi podopieczne Stefano Lavariniego przegrały w środę po bardzo wyrównanej walce. Dość powiedzieć, że nasze zawodniczki prowadziły w tie-breaku różnicą trzech punktów, będąc na najlepszej drodze do wielkiego zwycięstwa. W decydujących momentach więcej zimnej krwi zachowały jednak rywalki, które ostatecznie mogły cieszyć się z wygranej 3:2. Polki to niepowodzenie powetowały sobie natomiast dzień później, także w pięciu setach pokonując mocną reprezentację Niemiec. Sam mecz stał zresztą na bardzo wysokim poziomie. Ekipa prowadzona przez włoskiego szkoleniowca wysoko przegrała pierwszą partię, ale podziałało to na nią mobilizująco, dwie kolejne padły bowiem jej łupem. Niemki także nie miały jednak zamiaru się poddawać, wygrały bowiem czwartego seta, doprowadzając do tie-breaka. Tam walka szła „na noże”, ale tym razem to biało-czerwone były górą, wygrywając 17:15 i całe spotkanie 3:2. Dzięki temu zachowały drugą pozycję w tabeli, będąc już także pewnymi występu w Final Eight. Do końca fazy zasadniczej pozostały wszakże jeszcze dwa spotkania, najbliższe z nich już w piątek – przeciwko Bułgarii. Zdaniem TOTALbet będące „na fali” Polki nie powinny mieć jednak większych problemów z pokonaniem tego kalibru rywala. Kurs na wygraną naszych zawodniczek bukmacher ustalił na poziomie 1.11, w przypadku triumfu przeciwniczek jest to z kolei 5.60.

i Autor: TOTALbet

Trudno dziwić się jednak przypuszczeniem legalnego polskiego bukmachera, Bułgarki znajdują się bowiem na przeciwnym do podopiecznych Stefano Lavariniego biegunie. Ekipa z Bałkanów w 10 dotychczasowych meczach uzbierała zaledwie 6 punktów, a na bilans ten złożyły się dwa zwycięstwa oraz aż osiem porażek. Podopieczne Lorenzo Micelliego pokonały na inaugurację Chorwatki (3:0), jak się jednak okazało, triumf ten poprzedził passę aż siedmiu kolejnych porażek! Zespół z Bałkanów przełamał się dopiero podczas pierwszego spotkania w koreańskim Suwon, gdy pokonał 3:1 zdecydowanie najsłabsze w całej stawce gospodynie. Potem przyszła jednak bezdyskusyjna porażka z Amerykankami (0:3). Znamienny jest zresztą fakt, że reprezentacja Bułgarii w żadnym z trzech setów nie była w stanie ugrać więcej niż 17 punktów. Powtórka w meczu z Polską? Niewykluczone. Tym bardziej, że zajmujący obecnie 14. miejsce w tabeli zespół w praktyce nie gra już o nic. Awans do Final Eight mu bowiem nie grozi, aby z kolei zanotował spadek do Challenger Cup, musiałby zdarzyć się prawdziwy kataklizm. To wszystko zwiastuje nam dość łatwe zwycięstwo biało-czerwonych, które walczą o zajęcie jak najwyższej lokaty na koniec fazy zasadniczej. Wg TOTALbet podopieczne Stefano Lavariniego wykonają w piątek kolejny krok w tym celu. Legalny polski bukmacher szanse na triumf biało-czerwonych ocenia bowiem ponad pięciokrotnie wyżej, niż ma to miejsce w przypadku wygranej rywalek.

Sonda Bułgaria vs Polska - kto wygra? Bułgaria Polska

Wybrane kursy TOTALbet

Zwycięzca:

Bułgaria – 5.60 Polska – 1.11

Bułgaria wygra seta:

tak – 1.81 nie – 1.87

Polska wygra seta:

tak – 1.01 nie – 10.00

Total – suma setów:

poniżej 3.5 – 1.78 powyżej 3.5 – 1.90

poniżej 4.5 – 1.16 powyżej 4.5 – 4.40

Liczba setów w meczu:

3 – 1.77

4 – 2.88

5 – 4.80

Dokładny wynik:

3:2 – 12.00 0:3 – 1.78

3:1 – 18.00 1:3 – 3.12

3:0 – 30.00 2:3 – 6.90

Podane kursy mogą ulec zmianie.

Artykuł sponsorowany przez TOTALbet. TOTALbet posiada zezwolenie na urządzanie zakładów wzajemnych. Udział w nielegalnych grach hazardowych grozi konsekwencjami prawnymi. Hazard związany jest z ryzykiem.