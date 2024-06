Polska - Argentyna NA ŻYWO transmisja z meczu siatkarzy w Lidze Narodów 21.06.2024

Piątek dla polskiego kibica sportu będzie naprawdę długi. Już od 12:00 reprezentanci Polski będą rywalizować na największych arenach różnych dyscyplin. Wszystko zacznie się od ćwierćfinału Huberta Hurkacza w Halle, a najprawdopodobniej jeszcze w trakcie tego meczu na parkiet w Lublanie wyjdą polscy siatkarze. Będzie to ich dziesiąty mecz w tegorocznej Lidze Narodów i drugi w ostatnim turnieju fazy głównej. W środę pewnie wygrali 3:0 z Włochami, a świetnie zaprezentował się m.in. Wilfredo Leon. Nikola Grbić zabrał do Słowenii wszystkich 17 siatkarzy, z których wybierze olimpijski skład. Największe gwiazdy polskiej siatkówki walczą o uznanie selekcjonera i w meczu z Argentyną postarają się go do siebie przekonać. Wynik zawsze jest istotny, ale w tym przypadku należy pamiętać o tym, że Polska jako gospodarz turnieju finałowego Ligi Narodów w Łodzi od początku miała zapewniony awans, a po dziewięciu meczach z bilansem 7-2 zajmuje 3. miejsce. Zwycięstwo z Argentyńczykami może pozwolić na awans na drugą pozycję.

Mecz Polska - Argentyna w Lidze Narodów siatkarzy odbędzie się w piątek, 21 czerwca. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 13:00. Transmisja w TV na kanałach Polsat i Polsat Sport 1, a online w płatnej usłudze Polsat Box Go. Darmową relację na żywo przeprowadzi portal sport.se.pl! Zapraszamy!