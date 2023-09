ME siatkarzy: Polska - Belgia Kiedy kolejny mecz siatkarzy 1/8 finału ME Polska - Belgia O której godzinie grają siatkarze z Belgią

Polscy siatkarze w 1/8 finału ME zagrają z Belgią, która zajęła czwarte miejsce w grupie A (za Włochami, Serbią i Niemcami). Mecz Polska - Belgia w 1/8 finału ME siatkarzy zostanie rozegrany w Bari w niedzielę 10 września. Poniżej więcej informacji.

Zgodnie z przewidywaniami, pierwsze pięć meczów mistrzostw Europy nie sprawiło polskim siatkarzom najmniejszego problemu. Wygrali wszystkie, tracąc ledwie seta. Prawdziwa gra zaczyna się w weekend w Bari. Najpierw podopiecznych Nikoli Grbicia czeka 1/8 finału z Belgią, która nie należy do potentatów. Potem przyjdzie pora na silniejsze drużyny. – Jesteśmy gotowi, myślę, że nawet lepiej będzie się nam grało z mocniejszymi rywalami – mówi „Super Expressowi” selekcjoner. – W pierwszej rundzie kluczowe w postawie zespołu było skupienie się na tym, co my sami robimy na parkiecie. Przeciwko Belgom recepta na sukces będzie identyczna. Mamy być agresywni w zagrywce i pokazać najlepszą siatkówkę, na jaką nas stać. Ponieważ do tej pory graliśmy dobrze, jestem pewien, że wszyscy są gotowi na fazę pucharową. Także z tego powodu, że moim zdaniem w pewnym sensie łatwiej będzie się nam mierzyć z mocniejszymi rywalami - dodał Nikola Grbić.

Trener kadry odrobił szybko lekcję i doskonale wiedział, na których przeciwników mogliśmy wpaść w decydującym etapie zmagań. Przed nami mecz z Belgią, a to kolejny rywal z niższej europejskiej półki. Co dalej? – W ćwierćfinale będzie Serbia, która ostatnio zbiła nas 3:0 w Lidze Narodów – przepowiadał szkoleniowiec i wygląda na to, że miał racje. Jeżeli Polacy pokonają Belgię w 1/8 finału, to w 1/4 finału wpadną pewnie na Serbię. – Teraz będą wzmocnieni kilkoma graczami. Po ewentualnym pokonaniu Serbii wpadniemy na Słowenię w półfinale, a na koniec czekają Francja lub Włochy – przewiduje serbski opiekun drużyny narodowej.

Potencjalny półfinał Polska – Słowenia to byłaby powtórka z tego samego etapu imprezy w 2019 i 2021 r. (wtedy ulegliśmy), przy czym ten rywal to prawdziwa zmora Biało-Czerwonych w ME. Eliminował nas z walki o najwyższe miejsca EuroVolleya cztery razy z rzędu od 2015 do 2021 r. Nikola Grbić tonuje nastroje i oczekiwania wobec triumfatorów Ligi Narodów 2023. – Kiedy wygrywa się dużą imprezę w danym sezonie, to w kontekście mistrzostw Europy od razu pada stwierdzenie: To kto zdobędzie srebro? Bo nas uważa się już za pewniaków do tytułu. A to bardzo niebezpieczne – podkreśla trener kadry.

– My możemy przecież odpaść wcześniej i mówię to nie dlatego, bym miał obniżać naszą wartość, ale z tego powodu, że przeciwnicy wzniosą się na wyżyny, by nas pokonać. Wiedzą, że w innym razie nie są w stanie wygrać. A bez względu na wynik, i tak będą w komfortowej sytuacji: albo podbudują się triumfem, albo wspomną jak fajnie było walczyć z wicemistrzami świata. Na takie podejście siatkarzy po drugiej stronie musimy być przygotowani mentalnie. Taki turniej jest trudny właśnie między innymi z tego powodu – uprzedza Grbić.

Mecz Polska - Belgia w 1/8 finału siatkarskich Mistrzostw Europy zostanie rozegrany w niedzielę 10 września 2023 w Bari. Początek meczu Polska - Belgia o godzinie 21. Transmisja TV z ME siatkarzy na TVP 1 i Polsacie Sport.

Polscy siatkarze z kompletem zwyciestw zakończyli fazę grupową #EuroVolleyM 😎 W niedzielę (10 września) zagrają z 🇧🇪 Belgią w meczu 1/8 czempionatu. Początek spotkania o 21:00 🔥📸 CEV@GrupaORLEN @Plus_Polska @pruszynski_pl @SPORT_GOV_PL pic.twitter.com/HowOiPBcfq— POLSKA SIATKÓWKA (@PolskaSiatkowka) September 7, 2023