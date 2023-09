Polska - Czarnogóra na żywo mecz Polska - Czarnogóra gdzie oglądać TV transmisja live siatkówka Polska - Czarnogóra na żywo na jakim programie?

ME siatkarzy

Grbić od dawna wiedział z kim siatkarze zagrają o medale ME. Oto droga Polaków do finału

Grupa C tegorocznych mistrzostw Europy, w której znalazła się reprezentacja Polski nie jest zbyt wymagająca dla tegorocznych zwycięzców Ligi Narodów. Podopieczni selekcjonera Nikoli Grbicia bardzo dobrze poradzili sobie w dotychczasowych czterech meczach, wygrywając co oczywiste wszystkie, a ponadto tracąc w nich tylko jednego seta, w wygranym 3:1 spotkaniu z Holandią. Teraz Polacy, którzy zapewnili już sobie awans do kolejnej fazy turnieju zmierzą się z Czarnogórą, która obok Danii już teraz najpewniej pożegna się z mistrzostwami Europy. Najbliżsi rywalem reprezentacji Polski wygrali bowiem tylko jedno spotkanie, z Duńczykami i musiałby zdarzyć się prawdziwy cud, aby odnieśli zwycięstwo z spotkaniu Polska - Czarnogóra.

Gdzie oglądać mecz Polska - Czarnogóra na żywo siatkówka Polska - Czarnogóra live online na jakim programie Polska Czarnogóra dzisiaj 6.09.2023

Mecz Polska - Czarnogóra w ramach mistrzostw Europy w siatkówce zaplanowany jest na środę 6 czerwca i rozpocznie się o godzinie 17:00. TRANSMISJA NA ŻYWO ze spotkania Polska - Czarnogóra prowadzona będzie przez stacje Polsat Sport, TVP 1 oraz TVP Sport. Kibice będą mogli również oglądać mecz online poprzez stream, za pośrednictwem platformy "Polsat Box Go" po wykupieniu odpowiedniego pakietu oraz na stronie TVP Sport. Ponadto, RELACJA NA ŻYWO z meczu Polska - Czarnogóra prowadzona będzie na portalu sport.se.pl! Zapraszamy.

