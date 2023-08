Polska - Czechy TV TRANSMISJA NA ŻYWO. Mistrzostwa Europy Polska - Czechy STREAM LIVE ONLINE siatkówka mecz Polska - Czechy GDZIE OGLĄDAĆ

Wilfredo Leon przestrzega przed startem ME. „Nie myślcie, że będzie łatwo”

Polscy siatkarze wracają do oficjalnej gry po zwycięstwie w Lidze Narodów. W lipcu przed własną publicznością Biało-Czerwoni nie mieli sobie równych, ale późniejsze sparingi przed mistrzostwami Europy wyglądały znacznie gorzej. W sierpniu podopieczni Nikoli Grbicia rozegrali prestiżowy Memoriał Huberta Wagnera, w którym przegrali ze Słowenią (0:3) i Włochami (1:3), a jedyne zwycięstwo odnieśli z Francją (3:1). Kilka dni później, tuż przed rozpoczęciem ME, zmierzyli się jeszcze towarzysko z Ukrainą, a do zwycięstwa w Łodzi potrzebowali aż pięciu setów. Nawet wewnątrz grupy pojawiają się głosy, które mają ostudzić oczekiwania kibiców podczas mistrzostw Europy. Sam selekcjoner apeluje o spokój, jednak trudno wyobrazić sobie problemy Polaków w fazie grupowej.

Dzisiaj reprezentacja Polski mężczyzn rozegra pierwszy mecz #EuroVolleyM 🇵🇱 🇵🇱 🇵🇱Polska-Czechy ➡️ początek spotkania o 2️⃣0️⃣:0️⃣0️⃣ pic.twitter.com/DHdiqoMVRg— POLSKA SIATKÓWKA (@PolskaSiatkowka) August 31, 2023

Pierwszą fazę ME Polska rozegra w Skopje. W stolicy Macedonii Północnej siatkarze zmierzą się z Czechami, Holandią, gospodarzami, Danią i Czarnogórą. Na papierze są zdecydowanymi faworytami i jakakolwiek wpadka byłaby niespodzianką. Trzeba jednak pamiętać, że forma ma przyjść na kluczowe spotkania, a fazę grupową trzeba po prostu przebrnąć. Na pierwszy ogień Polacy zmierzą się z Czechami, którzy teoretycznie są trzecią siłą grupy C. Już w czwartek okaże się, czy siatkarze Grbicia zdążyli złapać więcej świeżości po trudnych treningach.

Mecz Polska - Czechy na ME siatkarzy odbędzie się w czwartek, 31 sierpnia, o godzinie 20:00. TRANSMISJA w TV na kanałach TVP 1 i Polsat Sport. STREAM LIVE ONLINE będzie dostępny na stronie sport.tvp.pl i w płatnej usłudze Polsat Box Go. Darmową relację NA ŻYWO przeprowadzi portal sport.se.pl! Serdecznie zapraszamy do śledzenia meczu otwarcia Polaków razem z nami!