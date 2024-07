Polska - Dominikana NA ŻYWO transmisja z meczu siatkarek dzisiaj 16.07.2024

Polskie siatkarki są już na ostatniej prostej przygotowań do igrzysk olimpijskich, a ich tak naprawdę ostatnim punktem na drodze do Paryża jest Memoriał Agaty Mróz-Olszewskiej. W tym roku zostanie on rozegrany w Mielcu, a poza Polkami swoją formę sprawdzą też pozostałe uczestniczki IO - Dominikanki, Serbki i Francuzki. Za kilkanaście dni to te ostatnie będą gospodyniami IO, ale w towarzyskim turnieju to na podopieczne Stefano Lavariniego są zwrócone oczy niemal wszystkich kibiców. Biało-Czerwone próbę generalną przed misją Paryż 2024 rozpoczną od starcia z Dominikaną we wtorek. Później w środę czeka je dzień przerwy, a memoriał zostanie dokończony w czwartek i piątek. Sparingi w Mielcu mogą być szansą dla wielu siatkarek na pokazanie się przed trenerami, a zwłaszcza dla Marii Stenzel, która po kilku miesiącach wróciła do kadry na najważniejszą imprezę sezonu.

Mecz Polska - Dominikana w Memoriale Agaty Mróz-Olszewskiej odbędzie się we wtorek, 16 lipca. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 18:30. Transmisja w TV na kanałach Polsat Sport 1 oraz TV4, a online w płatnej usłudze Polsat Box Go.