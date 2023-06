Polska - Francja TV TRANSMISJA NA ŻYWO. Polska - Francja 7.06 GDZIE OGLĄDAĆ w TV? Polska - Francja siatkówka DZISIAJ STREAM ONLINE. Siatkówka DZISIAJ Polska - Francja STREAM ONLINE LIVE

Polska - Francja NA ŻYWO GDZIE OGLĄDAĆ? Polska - Francja TV TRANSMISJA LIVE DZISIAJ

To będzie niebywale długi sezon dla reprezentacji Polski. Przed podopiecznymi Nikoli Grbicia trzy ważne imprezy, które odbędą się na przestrzeni czterech miesięcy. Grania i podróżowania po całym świecie będzie więc sporo, a wszystko zacznie się w Japonii od pierwszego turnieju w Lidze Narodów. Selekcjoner biało-czerwonych będzie na początku żonglował składem, aby niektórzy siatkarze dostali chwilę wolnego, a także dlatego, aby sprawdzić innych zawodników. W Japonii nie zobaczymy kilku największych gwiazd reprezentacji Polski, ale nie oznacza to, że w najbliższych meczach nie będzie znanych nazwisk. Do Japonii Grbić zabrał m.in. Kamila Semeniuka, czy Grzegorza Łomacza. Pierwszym testem dla wicemistrzów świata będzie starcie z Francją, dla której również będzie to pierwszy mecz w Lidze Narodów 2023.

Tegoroczne Ligi Narodów dla wielu reprezentacji będą przetarciem przed najważniejszymi turniejami. Choćby Polacy i Francuzi pod koniec wakacji zaczną bój o medale mistrzostw Europy i tym samym obecne rozgrywki mogą być traktowane nieco po macoszemu. Nie powinno jednak zabraknąć dobrych spotkań, a jednym z nich może być starcie właśnie biało-czerwonych z Trójkolorowymi.

Mecz Polska - Francja odbędzie się w środę 7 czerwca. Transmisja z tego spotkania dostępna będzie na kanałach TVP 1, TVP Sport oraz Polsat Sport. Stream można zobaczyć na stronie sport.tvp.pl albo w płatnej aplikacji Polsat Box Go. Początek rywalizacji zaplanowano na godzinę 11:00. Relacja z meczu Polska - Francja NA ŻYWO w INTERNECIE na portalu sport.se.pl. Zapraszamy!