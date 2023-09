Polska - Kolumbia TV TRANSMISJA NA ŻYWO. Siatkówka Polska - Kolumbia STREAM LIVE ONLINE kwalifikacje IO mecz Polska - Kolumbia GDZIE OGLĄDAĆ dzisiaj 19.09

Porównali zarobki Wilfredo Leona i Roberta Lewandowskiego. Absolutna przepaść, aż przykro na to patrzeć

Najpiękniejsza polska siatkarka cała w skowronkach. Pokazała to wszystkim, wyjątkowe chwile

Jakub Kochanowski dostał pytanie, po którym aż uniósł brew. "To zbyt skomplikowane..." [TYLKO U NAS]

Nie uwierzycie, co zrobił Bartosz Kurek dla swojej ukochanej. Kapitan polskich siatkarzy ryzykował dla niej swoim zdrowiem!

Polska - Kolumbia TV TRANSMISJA NA ŻYWO. Siatkówka Polska - Kolumbia GDZIE OGLĄDAĆ

Polskie siatkarki udanie rozpoczęły kwalifikacje do igrzysk olimpijskich w Paryżu. W turnieju rozgrywanym w Łodzi odniosły już dwa zwycięstwa za trzy punkty. Najpierw wygrały 3:0 ze Słowenią, a następnie po naprawdę zaciętym meczu ograły 3:1 Koreę Południową. W łódzkich kwalifikacjach nie ma miejsca na pomyłkę, bo każda strata punktów może mieć znaczenie w kontekście awansu, który wywalczą tylko dwie najlepsze drużyny. A wśród rywalek znajdują się m.in. Włoszki i Amerykanki, które uchodzą za główne faworytki. Polki zagrają z nimi ostatnie mecze, więc wcześniej muszą pilnować zwycięstw z teoretycznie słabszymi drużynami. Za taką jest uznawana Kolumbia, z którą Biało-Czerwone zmierzą się już we wtorek.

Przed nami następny mecz Biało-Czerwonych w ramach Turnieju Kwalifikacyjnego w Łodzi – dzisiaj zagramy z reprezentacją Kolumbii 🔥 💪Polska-Kolumbia 👉 początek spotkania o 1️⃣7️⃣:3️⃣0️⃣ pic.twitter.com/3OzNRRc0MV— POLSKA SIATKÓWKA (@PolskaSiatkowka) September 19, 2023

Polska - Kolumbia STREAM LIVE ONLINE kwalifikacje IO mecz Polska - Kolumbia na żywo dzisiaj 19.09

Polki zagrają z Kolumbijkami po dniu przerwy. Ich najbliższe rywalki mają za sobą bolesną konfrontację z USA (0:3) i zdecydowanie lepszy występ z Niemkami (1:3). W starciu z drużyną Vitala Heynena potrafiły napędzić strachu faworytkom i były naprawdę blisko urwania im punktów. Ostatecznie Niemki wygrały w czterech setach, ale ten mecz powinien stanowić przestrogę dla siatkarek Stefano Lavariniego. Kolumbii nie wolno zlekceważyć i trzeba zachować koncentrację od pierwszej do ostatniej piłki.

Mecz Polska - Kolumbia w kwalifikacjach siatkarek do igrzysk olimpijskich odbędzie się we wtorek, 19 września, o godzinie 17:30. TRANSMISJA w TV na kanałach TVP Sport i Polsat Sport. STREAM LIVE ONLINE będzie dostępny na stronie sport.tvp.pl i w płatnej usłudze Polsat Box Go. Darmową relację NA ŻYWO przeprowadzi portal sport.se.pl! Serdecznie zapraszamy!