Polska - Macedonia Północna TV TRANSMISJA NA ŻYWO. Mistrzostwa Europy Polska - Macedonia Północna GDZIE OGLĄDAĆ mecz ME Polska - Macedonia Północna STREAM LIVE ONLINE dzisiaj

Grbić uparcie wierzył w odbudowanie Kamila Semeniuka, a ten mu odpłaca w ME. „Niepotrzebnie zmieniałem, to był głupi pomysł"

Polscy siatkarze w tym sezonie mają bardzo napięty grafik. Podopieczni Nikoli Grbicia w lipcu triumfowali w rozgrywkach Ligi Narodów, pokonując w decydującym spotkaniu USA 3:1. Tuż przed rozpoczęciem mistrzostw Europy rozegrali tradycyjnie Memoriał Huberta Jerzego Wagnera, na którym zdołali wygrać tylko z Francją, natomiast w starciach z Włochami oraz Słowenią musieli uznać wyższość rywali. "Biało-czerwoni" mają ogromną szansę, aby podczas tegorocznego turnieju powtórzyć wynik sprzed czternastu lat. Wówczas Polacy zdobyli złoty medal pokonując Francję.

Drugi mecz i drugie zwycięstwo reprezentacji Polski ❗️ Po pierwszym trochę nerwowym secie, kolejne przebiegały już koncertowo - brawo Panowie 💪 Holandia-Polska 1️⃣:3️⃣ (25-23; 13-25; 19-25; 22-25) pic.twitter.com/Oz7VksnQkj— POLSKA SIATKÓWKA (@PolskaSiatkowka) September 1, 2023

Ekipa z Bartoszem Kurkiem na czele wszystkie mecze w pierwszej fazie rozgrywa w Skopje. "Biało-czerwoni" do tej pory zwyciężyli w bardzo łatwy sposób z Czechami 3:0, a następnego dnia po czterosetowym starciu triumfowali z Holandią, czyli teoretycznie najsilniejszym rywalem w grupie.

Mecz Polska - Macedonia Północna na ME siatkarzy odbędzie się w niedziele, 3 września, o godzinie 20:00. TRANSMISJA w TV na kanałach TVP 1 i Polsat Sport. STREAM LIVE ONLINE będzie dostępny na stronie sport.tvp.pl i w płatnej usłudze Polsat Box Go. Darmową relację NA ŻYWO przeprowadzi portal sport.se.pl! Serdecznie zapraszamy do śledzenia meczu otwarcia Polaków razem z nami!