Nazwali siatkarzy nieudolnymi i... Aleksander Śliwka odpowiedział bardzo dosadnie! Miał do powiedzenia tylko jedno

Polska - Meksyk:

Polska: Bednorz, Bołądź, Fornal, Huber, Janusz, Kaczmarek, Kłos, Kochanowski, Leon, Łomacz, Popiwczak, Semeniuk, Śliwka, Zatorski

Meksyk: Bravo, Chavez, Fuentes, Garcia, Gonzalez, Hernandez A., Hernandez L. , Izaguirre, Lopez B., Lopez J., Mendoza, Milantony, Parra, Rodriguez

Witamy w relacji z meczu kwalifikacji olimpiskich Polska - Meksyk. Początek emocji o godzinie 10:00.

Polska – Meksyk RELACJA NA ŻYWO. Siatkówka: Polska – Meksyk LIVE w INTERNECIE [WYNIK, SKŁADY]

Polscy siatkarze po wtorkowej wygranej z Kanadą 3:2 z kompletem zwycięstw prowadzą w tabeli grupy kwalifikacji olimpijskich rywalizującej w chińskim Xi'an. Na drugie miejsce awansowała Belgia, która niespodziewanie pokonała Holandię 3:0.

Olimpijskie turnieje kwalifikacyjne rozgrywane są równolegle w trzech grupach. Poza Chinami, także w Tokio oraz Rio de Janeiro. Z każdej imprezy awans do przyszłorocznych igrzysk w Paryżu uzyskają dwie najlepsze ekipy.

Po dniu przerwy siatkarze wrócili do rywalizacji. W Xi'an najwyżej po trzech seriach spotkań stoją akcje biało-czerwonych, jedynej niepokonanej ekipy. Do walki o bilet do Paryża włączyli się Belgowie dzięki zwycięstwu nad Holandią, w grze pozostają także Argentyńczycy za sprawą wygranej z Bułgarią, a także wciąż Kanadyjczycy, mimo porażki z Polakami.

W stolicy Japonii we wtorek triumfowali faworyci. Liderami w grupie są Słoweńcy, którzy pozostają niepokonani, podobnie jak drudzy Amerykanie. Ważne zwycięstwa odnieśli także Serbowie oraz Japończycy.

Wtorkowe zmagania w Rio de Janeiro zakończą się natomiast w środę nad ranem czasu polskiego. Ważne spotkanie czeka podopiecznych trenera Michała Winiarskiego - Niemców, którzy zagrają w być może bezpośrednim starciu o drugie miejsce w grupie z gospodarzami turnieju.