Polska - Niemcy transmisja na żywo Liga Narodów siatkarek Polska - Niemcy dzisiaj 31.05 gdzie oglądać?

Po sześciu seriach gier w Lidze Narodów 2024 siatkarek pozostały już tylko dwie niepokonane do tej pory reprezentacji - Polska oraz Brazylia. Biało-czerwone pod wodzą selekcjonera Stefano Lavariniego są jak na razie nie do zatrzymania, odprawiając kolejne rywalki z kwitkiem. Po wygranej 3:0 z Koreą Południową (25:20, 25:20, 25:10), teraz przed Polkami na pozór lżejsze wyzwanie. W piątek 31 maja biało-czerwone zmierzą się bowiem z reprezentacją Niemiec, która do tej pory tylko raz mogła cieszyć się ze zwycięstwa, w swoim pierwszym meczu w Lidze Narodów z Francją, wygranym 3:0. Od tamtej pory nasze zachodnie sąsiadki zanotowały pięć kolejnych porażek z rzędu i nie wydaje się, aby miały one argumenty do postawienia się reprezentacji Polski. Podopieczne Lavariniego królują bowiem w stawce również pod kątem straconych setów. Tylko Serbki urwały naszym zawodniczkom jednego seta podczas tej edycji Ligi Narodów. Sprawdźcie o której godzinie i gdzie oglądać mecz Polska - Niemcy.

Spotkanie Polska - Niemcy w Lidze Narodów siatkarek zaplanowane jest na piątek 31 maja i rozpocznie się o godzinie 20:00. TRANSMISJA NA ŻYWO z meczu Polska - Niemcy prowadzona będzie przez stacje Polsat, Polsat Sport 1 oraz TV4. Kibice mogą również śledzić losy meczu Polska - Niemcy poprzez stream live online, za pośrednictwem platformy "Polsat Box Go", po wykupieniu odpowiedniego pakietu. Ponadto, RELACJA NA ŻYWO ze spotkania Polska - Niemcy prowadzona będzie na portalu sport.se.pl. Zapraszamy!