Mecz Polska - Słowenia siatkarzy zostanie rozegrany dzisiaj, w niedzielę 14 lipca w Krakowie. Polacy tydzień później zagrają w Gdańsku z Japonią i USA – wszyscy rywale to uczestnicy turnieju olimpijskiego w Paryżu. W grupowych starciach igrzysk Polacy najpierw stoczą walkę z Egiptem, potem z Brazylią, a na końcu z Włochami. Z Afrykańczykami wygrali w piątek 3:0, a w ostatnich konfrontacjach z Canarinhos i Italią też zaliczyli zwycięstwa. Zaledwie dwa tygodnie temu Polska pokonała Słowenię 3:0 w meczu o brąz Ligi Narodów.

- Możemy rozpisywać przeciwników na wszystkie strony, ale w igrzyskach i tak wszystko zależy od nas – podkreśla Marcin Janusz, rozgrywający reprezentacji Polski. – Mecze na igrzyskach z rywalami, z którymi graliśmy już w tym roku, nie będą takie same. W Paryżu spodziewamy się czegoś innego, bo takimi zasadami rządzą się spotkania czołówki światowej. Niby się znamy, ale każdy zawsze próbuje w takiej sytuacji zaskoczyć czymś nowym, wygrać różnymi elementami, sztuczkami. Musimy być elastyczni, umieć się dostosować. Ale też pamiętać o swojej jakości. To jest klucz – dodaje Janusz, zwracając uwagę na to, czym dysponuje kadra Grbicia.

Trener Nikola Grbić po turnieju finałowym Ligi Narodów, w którym Polacy zdobyli trzecie miejsce, odczekał tydzień i podał kadrę na igrzyska. Zdjął z głowy podopiecznych duży ciężar. – Spokojnie podchodzimy do przygotowań przed olimpijskim turniejem, nie ma się co ekscytować za wcześnie – uważa Marcin Janusz. – Każdy, przyjeżdżając na kadrę, wiedział jak ważny to sezon i jak dobrze będziemy musieli zagrać, żeby coś osiągnąć. Nasz mental się nie zmienia, idziemy taką samą drogą jak zawsze.

Mecz Polska - Słowenia siatkarzy w Memoriale Wagnera zostanie rozegrany w niedzielę 14 lipca 2024 r. Początek meczu Polska - Słowenia o godzinie 18.30. Transmisja TV z meczu Polska - Słowenia na Czwórce i Polsacie Sport 1 oraz online na Polsat BOX GO.

