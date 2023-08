Polska - Turcja RELACJA NA ŻYWO. Polskie siatkarki walczą o półfinał mistrzostw Europy! Rywal z najwyższej półki [WYNIK LIVE]

Skandaliczne warunki dla polskich siatkarek. Szatnia bez prysznica to tylko początek, kompromitacja organizatorów ME

Polska - Turcja 0:0 (13:10, -:-, -:-)

Polska: Fedusio, Gałkowska, Jurczyk, Korneluk, Łukasik, Pacak, Różański, Stenzel, Stysiak, Szczygłowska, Szlagowska, Wenerska, Witkowska, Wołosz

Turcja: Akman, Akoz, Aydin, Aykac, Baladin, Cebecioglu, Erdem Dundar, Gunes, Kalac, Karakurt, Orge, Ozbay, Sahin, Vargas

Na żywo Polska - Turcja Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze 17:21 Znowu nie najlepsze przyjęcie i Wołosz musiała wystawiać z trzeciego metra, a Stysiak zaatakowała w aut. Jeszcze chwilę temu Polki prowadziły 16:12, teraz jest 17:20. Lavarini poprosił o drugi czas. 17:20 Potężna czapa na Stysiak, a po chwili błąd w przyjęciu Różański... 17:18 Sahin zmieniła na rozegraniu Ozbay i zdecydowanie poprawiła grę drużyny. Właśnie kiwką z drugiej piłki wyprowadziła Turcję na pierwsze prowadzenie od dłuższego czasu. U nas Fedusio zmieniła Łukasik. 17:17 Stenzel wyczyniała w obronie cuda, ale niestety Polkom nie udało się tego wykorzystać. Łukasik z trudnej piłki starała się nabić piłkę na blok, co zakończyło się "czapą". 17:16 W końcu udało się zrobić przejście z trudnego ustawienia! Polki zdecydowanie lepiej przyjęły i Stysiak obiła turecki blok. 16:16 Kolejna znakomita zagrywka Vargas i Turczynki skończyły przechodzącą piłkę. Czteropunktowa przewaga Polek to przeszłość. 16:15 Turczynki ledwo wybroniły się po ataku Stysiak, po czym Vargas świetnie obiła blok z trudnej piłki. W ponowionej akcji Baladin obiła nasz blok. Stefano Lavarini poprosił o czas. 16:14 Polki nie skończyły ataku ze środka po świetnym przyjęciu i Baladin wykorzystała kontrę z lewego skrzydła. 16:12 Słabe przyjęcie Polek, ale od czego mamy Magdę Stysiak?! Fantastyczny atak naszej "strzelby" z trudnej piłki! 15:11 Baladin szukała bloku po prostej, ale pomyliła się na kontrze! 14:11 Ajjj! Ależ było blisko kolejnego bloku, tym razem na Vargas. Piłka minimalnie wyleciała za linię boczną. 14:10 Skuteczny blok Korneluk i Stysiak na Karakurt! Daniele Santarelli powiedział swoim podopiecznym, że Polki grają dokładnie tak, jak się szykowali. 13:10 Polki świetnie popracowały w obronie i Gunes w ponowionej akcji zaatakowała ze środka w aut! Trener Turcji poprosił o czas. 12:10 Świetna zagrywka Wołosz na Karakurt, która nie jest typową przyjmującą i popełniła łatwy błąd. 10:10 Jurczyk szukała zagrywki w samą linię, ale zagrała trochę za mocno i piłka poleciała na aut. 9:8 Łukasik zdobyła punkt z sytuacyjnej piłki po nie najlepszym ataku Jurczyk ze środka. Turczynki zgłaszały jeszcze, że był to błąd, bo piłka po ataku naszej środkowej nie dotknęła bloku, ale sędziowie byli niewzruszeni. 7:7 Polki cudem przebiły zagrywkę Vargas, ale Baladin nie miała problemów ze skończeniem kontry kiwką. 7:5 Najpierw Polki, a następnie Turczynki nie popisały się w dograniu po obronie, ale ostatecznie to Jurczyk zdobyła punkt ze środka! 5:5 Łukasik nie zdobyła punktu i Vargas zaatakowała na kontrze po bardzo ciasnym skosie. Z 3-punktowej przewagi Polek nie zostało już nic. 5:4 Łukasik musiała szaleńczo atakować z 4. metra i po chwili Vargas wykorzystała kontrę. 5:2 Stysiak miała drobne problemy w pierwszych akcjach, ale teraz dwa razy z rzędu obiła turecki blok! Polki wykorzystały kontrę, choć wcześniej Korneluk nie dała rady zdobyć punktu ze środka. 3:2 Dobra akcja Turcji przez środek, skąd Gunes zdobyła punkt. 2:1 Karakurt zatrzymana na lewym skrzydle podwójnym blokiem Stysiak/Korneluk! 0:1 Od razu długa akcja, w której obie strony miały swoje szanse, ale punkt za sprawą Karakurt zdobyły Turczynki. 0:0 Zaczynamy ćwierćfinał ME! Na zagrywce Turcja. Turcja rozpocznie w składzie: Ozbay, Vargas, Baladin, Erdem Dundar, Gunes, Karakurt i Orge Czas poznać wyjściowe składy. Ten Polek się potwierdził: Korneluk, Stysiak, Łukasik, Wołosz, Różański, Jurczyk i Stenzel! Hymny zostały odegrane, trenerzy obu drużyn się przywitali, za chwilę pierwszy gwizdek! Czas na hymny narodowe! Na początek "Mazurek Dąbrowskiego"! Polskie siatkarki pojawiły się już na parkiecie! Dołączają do nich Turczynki. Znamy już wyjściowy skład Polek! Stefano Lavarini postawił na sprawdzone zestawienie: Skład na ćwierćfinał z Turcją 🏐



🔸 Agnieszka Korneluk

🔸 Magdalena Stysiak

🔸 Martyna Łukasik

🔸 Joanna Wołosz

🔸 Olivia Różański

🔸 Magdalena Jurczyk

🔹 Maria Stenzel#EuroVolleyW — POLSKA SIATKÓWKA (@PolskaSiatkowka) August 30, 2023 Ćwierćfinał w Brukseli rozpocznie się za 10 minut! Emocje rosną z każdą sekundą. Witamy w relacji na żywo z meczu Polska - Turcja w ćwierćfinale mistrzostw Europy! Polki zagrają o półfinał, a początek spotkania zaplanowano na 17:00.

Polskie siatkarki do ćwierćfinału doszły w naprawdę dobrym stylu. W fazie grupowej przegrały tylko jeden mecz z aktualnymi mistrzyniami świata, Serbkami (1:3). Zresztą nawet w tym spotkaniu miały swoje okazje i wynik mógł też pójść w drugą stronę, jednak to Serbia zachowała więcej zimnej krwi w kluczowych momentach i zapewniła sobie teoretycznie łatwiejszą ścieżkę w fazie pucharowej. Z kolei Polki trafiły do połówki drabinki m.in. z Turczynkami, na które wpadły już w ćwierćfinale. W 1/8 finału Biało-Czerwone wygrały 3:0 z Niemkami, choć musiały na to zapracować mocniej niż wskazuje sam wynik. Ich najbliższe rywalki w grupie wygrały wszystkie pięć meczów i straciły w nich tylko jednego seta! Turcja dużo bardziej musiała postarać się w 1/8 finału, gdzie po zaskakująco zaciętym meczu wygrała z Belgią 3:1. Teraz czas na hitowy ćwierćfinał Polska - Turcja. Zwycięzca tego meczu awansuje do półfinału i będzie w strefie medalowej, a przegrany będzie musiał pogodzić się z powrotem do domu. Początek spotkania o 17:00!