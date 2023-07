Polska - USA TV TRANSMISJA NA ŻYWO. Finał Ligi Narodów Polska - USA STREAM LIVE ONLINE siatkówka mecz Polska - USA GDZIE OGLĄDAĆ dzisiaj 23.07

to myśli o trenerze

Złoty dotyk Łukasza Kaczmarka! Poprowadził kadrę siatkarzy do triumfu. "Ale to Kurek wciąż jest najlepszy na świecie"

Po zwycięstwie w sobotnim półfinale z Japonią (3:1) polscy siatkarze są już pewni kolejnego medalu wielkiej imprezy, ale z pewnością chcieliby sięgnąć po najwyższy laur. Po raz ostatni Polska wygrała Ligę Narodów/Ligę Światową w 2012 roku. Po jedenastu latach nadarzyła się kolejna okazja i to przed własną publicznością. Już dwa lata temu w Rimini Biało-Czerwoni znaleźli się w finale LN, ale musieli uznać wyższość Brazylii. Rok temu w Bolonii przegrali w półfinale właśnie z USA i musieli zadowolić się trzecim miejscem. Teraz będą mieli okazję do rewanżu na Amerykanach - nie tylko za zeszły rok, lecz także za bolesną porażkę w fazie zasadniczej tegorocznej LN. W Rotterdamie Stany Zjednoczone wygrały w trzech setach, ale polscy kibice mają nadzieję, że w trójmiejskiej Ergo Arenie będzie inaczej.

Wielki finał #VNL2023 przed nami 🏆Czy reprezentacja Polski wywalczy upragniony złoty medal? My wierzymy, że tak! 💪Polska-USA ➡️ początek spotkania o 2️⃣0️⃣:0️⃣0️⃣ pic.twitter.com/MkK3sZJgGu— POLSKA SIATKÓWKA (@PolskaSiatkowka) July 23, 2023

Przed siatkarzami Nikoli Grbicia arcytrudne zadanie, bo USA najpierw wygrały zasadniczą fazę LN, a następnie potwierdziły formę w turnieju finałowym. W ćwierćfinale Amerykanie wygrali z Francją 3:2, choć po dwóch setach prowadzili 2:0. Później dali się dojść rywalom, ale w tie-breaku wytrzymali nerwy i awansowali do półfinału. W nim zmierzyli się z aktualnymi mistrzami świata z Włoch i nie dali im żadnych szans. Siatkarze z USA wygrali 3:0, a Włosi w żadnym z setów nie zdobyli choćby 20 punktów. Był to prawdziwy pokaz mocy Amerykanów przed finałem, jednak wszyscy doskonale wiedzą, jaki potencjał drzemie w reprezentacji Polski. Oby uwydatnił się on w trakcie niedzielnego finału!

Mecz Polska - USA w finale Ligi Narodów odbędzie się w niedzielę, 23 lipca, o godzinie 20:00. TRANSMISJA w TV na kanałach TVP 1, TVP Sport i Polsat Sport. STREAM LIVE ONLINE będzie dostępny na stronie sport.tvp.pl oraz w płatnej usłudze Polsat Box Go. Relację NA ŻYWO z finału LN Polska - USA przeprowadzi portal sport.se.pl! Serdecznie zapraszamy do śledzenia tych wydarzeń razem z nami!