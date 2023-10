Saturnia Catania triumfuje w Bogdanka Volley Cup im. Tomasza Wójtowicza. Pełne trybuny dla naszej legendy!

Bogdanka Volley Cup im. Tomasza Wójtowicza to międzynarodowy, klubowy turniej siatkarski, który był rozgrywany bezpośrednio przez inauguracją sezonu zasadniczego PlusLigi. Głównym celem przyświecającym organizatorom jest uhonorowanie pamięci i sportowego dorobku najwybitniejszego siatkarza wszech czasów – złotego medalisty olimpijskiego, mistrza świata, pięciokrotnego wicemistrza Europy, zdobywcy klubowego Pucharu Europy, honorowego obywatela Lublina i honorowego ambasadora województwa lubelskiego. Biorąc pod uwagę bardzo pochlebne opinie uczestniczących drużyn i kibiców, ten cel udało się zrealizować.

– Dołożyliśmy wszelkich starań, żeby turniej stał na jak najwyższym poziomie, to zresztą obiecaliśmy Panu Tomaszowi w momencie, gdy zakładana była fundacja jego imienia – mówi Paweł Markiewicz, prezes Fundacji Rozwoju Lubelskiej Siatkówki im. Tomasza Wójtowicza, organizatora turnieju. – Jako Akademicki Związek Sportowy otrzymaliśmy wielkie zaufanie od tak wybitnego siatkarza, więc nie mogliśmy zawieść. Cieszy nas pozytywny feedback, jaki otrzymaliśmy od uczestników i z różnych zakątków Europy. Wiele osób ocenia, że jest to jeden z najlepiej zorganizowanych turniejów towarzyskich. To nas tylko motywuje do jeszcze lepszej pracy w przyszłości – dodaje.

W sobotę oraz w niedzielę ponad dwa i pół tysiąca kibiców dopingowało w lubelskiej hali Globus siatkarzy rywalizujących w Bogdanka Volley Cup. W niedzielnym finale gospodarze Bogdanka LUK Lublin przegrali 0:3 z włoską ekipą Saturnia Catania. W starciu o trzecie miejsce Jastrzębski Węgiel pokonał 3:1 Asseco Resovię Rzeszów.

– Dziś Tomka nie ma już nami, ale czujemy jego obecność i przez ten turniej chcemy o nim ciągle pamiętać, nie tylko jako o wybitnym sportowcu, ale także honorowym mieszkańcu naszego miasta – podkreśla wiceprezydent Lublina Beata Stepaniuk-Kuśmierzak. – Siatkówka to kolejna dyscyplina, która cieszy się w naszym mieście dużym zainteresowaniem. Także Tomasz Wójtowicz był dobrym duchem, który miał spory udział w budowaniu jej podstaw w naszym mieście – dodaje.

Na boisku lubelskiej hali Globus, również nazwanej imieniem Tomasza Wójtowicza, zaprezentowali się m.in. doskonali Francuzi Yacine Louati, Jean Patry czy Benjamin Toniutti, kibice lubelskiej drużyny mieli z kolei okazję zobaczyć w akcji nowych graczy drużyny Bogdanka LUK – choćby Portugalczyka Alexandra Ferreirę czy podstawowego libero reprezentacji Brazylii Thalesa Hossa. Przede wszystkim jednak w Hali Globus panowała znakomita atmosfera, bowiem obiekt wypełnili głośni i bardzo dobrze bawiący się fani. Przyszli oglądać popisy siatkarzy i upamiętnić legendarnego Tomasza Wójtowicza. Organizację turnieju wsparły Bogdanka S.A., miasto Lublin, województwo lubelskie, Ministerstwo Sportu i Turystyki i Grupa Orlen.

– Tomkowi się należało, to był i będzie jeden z najlepszych siatkarzy świata – mówi Ryszard Bosek. – Mam nadzieję, że turniej jego imienia będzie miał taką renomę i odgrywał taką rolę, jak Memoriał Wagnera. A my dawni mistrzowie doczekamy kolejnego medalu olimpijskiego, choć zdaję sobie sprawę, że nie jest to łatwe na olimpijskim turnieju. Ja sam byłem na trzech i tylko raz zakończyło się to naszym sukcesem – dodaje.

Partnerem turnieju była Polska Liga Siatkówki S.A. Transmisję ze wszystkich meczów można było oglądać na sportowych antenach Polsatu.

Wyniki meczów:

Bogdanka LUK Lublin – Asseco Resovia Rzeszów 3:0 (25:19, 25:21, 31:29); Jastrzębski Węgiel – Saturnia Catania 0:3 (19:25, 23:25, 24:26), mecz o 3. miejsce: Asseco Resovia – Jastrzębski Węgiel 1:3 (18:25, 23:25, 25:19, 18:25), mecz o 1. miejsce: Bogdanka LUK Lublin – Saturnia Catania 0:3 (22:25, 23:25, 26:28).

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.fundacjawojtowicza.pl.