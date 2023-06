Starcie na szczycie Ligi Narodów! Biało-Czerwone staną na wysokości zadania?

Kursy TOTALbet: USA - Polska

Dla naszych reprezentantek trwająca edycja Ligi Narodów jest piekielnie ważna. Nie tylko stanowi bowiem ważny etap przygotowań do zbliżających się wielkimi krokami mistrzostw Europy. Zdobyte punkty mogą okazać się bezcenne w kontekście ewentualnej kwalifikacji olimpijskiej. Przed rozpoczęciem zmagań celem podopiecznych Stefano Lavariniego było skupienie na każdym kolejnym secie oraz meczu i trzeba przyznać, że plan ten jak na razie sprawdza się znakomicie. W swoim pierwszym mini-turnieju, rozgrywanym w tureckiej Antalyi, Biało-Czerwone odniosły komplet zwycięstw, pozostawiając w pokonanym polu m.in. Włoszki czy Serbki. Dwa tygodnie temu w Hong Kongu było już nieco gorzej, choć bilans trzech wygranych i porażki z Holandią wciąż można uznać za bardzo dobry wynik. Dość powiedzieć, że polskie siatkarki po ośmiu seriach gier zajmują pierwsze miejsce w tabeli, mając w dorobku 20 punktów! Już w najbliższą środę Polki rozpoczną natomiast rywalizację w ostatnim z turniejów fazy zasadniczej, tym razem w koreańskim Suwon. Nasze zawodniczki w Azji już na starcie czeka niezwykle trudna przeprawa, w środę o godz. 8:30 czasu środkowoeuropejskiego zmierzą się bowiem z reprezentacją USA. Choć nasze zawodniczki zdają się być w bardzo wysokiej dyspozycji, eksperci z TOTALbet przewidują, że na Amerykanki może to być zbyt mało. Legalny polski bukmacher za każdą złotówkę postawioną na triumf obecnych liderek tabeli Ligi Narodów płaci bowiem aż 3.65 zł. W przypadku triumfu ekipy zza Oceanu wynosi natomiast 1.24 zł.

i Autor: TOTALbet

Nie można jednak dziwić się takim przewidywaniom, reprezentacja USA jest bowiem jedną z najlepszych w stawce. Wystarczy wspomnieć, że Amerykanki są obecnymi złotymi medalistkami olimpijskimi, w dodatku już trzykrotnie triumfowały w rozgrywkach Ligi Narodów. Przed rokiem dały jednak w tych zawodach potężną „plamę”. Fazę zasadniczą skończyły co prawda na pierwszym miejscu, w dodatku ze świetnym bilansem jedenastu zwycięstw i jednej porażki. Sęk w tym, że już na etapie ¼ finału sensacyjnie, po pięciosetowym thrillerze, uległy 2:3 Serbkom. W bieżącym edycji podopieczne Karcha Kiraly’ego są jednak żądne rehabilitacji, czego efektem – podobnie jak w przypadku Polek – zaledwie jeden przegrany dotychczas mecz. W porównaniu z podopiecznymi Stefano Lavariniego, Amerykanki częściej musiały grać jednak tie-breaki, wskutek czego mają obecnie o jeden punkt mniej od Biało-Czerwonych. Sytuacja może natomiast odwrócić się już w najbliższą środę, gdy obie ekipy w koreańskim Suwon zmierzą się w bezpośrednim starciu. W opinii TOTALbet faworytem będą reprezentantki USA, choć paradoksalnie wg legalnego polskiego bukmachera to Polki są głównym kandydatem do wygrania tegorocznej edycji Ligi Narodów. Kurs na to wynosi 2.50, w przypadku naszych najbliższych rywalek jest to 5.00. Trzeba przy tym podkreślić, że zdaniem TOTALbet to właśnie te dwie ekipy mają największe szanse na końcowy triumf. Ostatni raz obie drużyny rywalizowały podczas ubiegłorocznych, rozgrywanych w Polsce mistrzostw świata. Wówczas górą były nasze rodaczki, które w świetnym stylu wygrały 3:0. Czy w najbliższą środę dojdzie do powtórki? Nie mamy nic przeciwko!

Martyna Grajber w bikini

Wybrane kursy TOTALbet

Zwycięzca:

USA – 1.24 Polska – 3.65

USA wygra seta:

tak – 1.03 nie – 8.50

Polska wygra seta:

tak – 1.47 nie – 2.44

Total – suma setów:

poniżej 3.5 – 2.14 powyżej 3.5 – 1.61

poniżej 4.5 – 1.24 powyżej 4.5 – 3.50

Liczba setów w meczu:

3 – 2.14

4 – 2.62

5 – 3.70

Podane kursy mogą ulec zmianie.

Artykuł sponsorowany przez TOTALbet. TOTALbet posiada zezwolenie na urządzanie zakładów wzajemnych. Udział w nielegalnych grach hazardowych grozi konsekwencjami prawnymi. Hazard związany jest z ryzykiem.