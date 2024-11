i Autor: Alex Marcinowski/Super Express

Siatkarska Liga Mistrzów

Szokujące informacje w sprawie Ligi Mistrzów! Prestiżowe rozgrywki odbędą się w Polsce? To może się wydarzyć

Liga Mistrzów to bez wątpienia jedne z najbardziej prestiżowych rozgrywek w wielu dyscyplinach sportu. Kluby z PlusLigi udowodniły w ostatnich latach, że są głównymi faworytami do zdobycia tego trofeum. Jak poinformował "Przegląd Sportowy Onet" - Polski Związek Piłki Siatkowej poważnie rozważa organizację Final Four Ligi Mistrzów 2025.