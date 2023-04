Taką funkcję obejmie w klubie Mariusz Wlazły po zakończeniu kariery. Nietypowa rola legendy

Katarzyna Skowrońska poszła do restauracji, a nam odebrało mowę. Wielu nie przeszłoby to przez gardło, pokazała zdjęcie

Ten moment musiał nadejść, tym bardziej że bohater siatkarskiej Polski w tym roku kończy 40 lat, a na pozycji atakującego to wiek zaawansowany. Długowieczności sportowej na takim poziomie i tak można mu było pozazdrościć. Mimo że w klubie pełnił już rolę zmiennika, wciąż jeszcze potrafił pokazać firmowy wyskok z niebotycznym zasięgiem czy palnąć serwisem tak, że rywale chowali się, by nie dostać piłką.

Czas jednak biegnie nieubłaganie, Wlazły był obok 44-letniego Łukasza Żygadły jedynym aktywnym siatkarzem z grupy, która w 2006 roku zdobywała historyczne srebro MŚ. Reszta kolegów z ekipy trenera Lozano od dawna pracuje w innej roli, prezesów, trenerów czy działaczy.

Wlazły zostanie przy siatkówce, chociaż w nieco innej roli niż trenerska czy urzędnicza. – W przyszłym sezonie będę pełnił nową funkcję: koordynatora przygotowania psychologicznego. Podstawą moich obowiązków będzie miedzy innymi organizowanie przestrzeni współpracy pomiędzy drużyną a psychologiem – zapowiedział Wlazły, który od kilku lat studiuje psychologię i jest mocno zainteresowany tematyką wpływu sfery mentalnej na wyniki sportowe.

Uruchomili innowacyjny projekt

– Uważam, że przygotowanie psychologiczne jest równie ważne jak inne elementy szkolenia i przygotowania zawodników do rywalizacji. Oczywiście nie twierdzę, że samo przygotowanie psychologiczne, bez innych jednostek szkoleniowych, wystarczyłoby do osiągnięcia najwyższych celów i sukcesu sportowego. Podkreślam jedynie współzależność wszystkich płaszczyzn odpowiadających za przygotowanie zawodnika do zmagań sportowych – wyjaśnia Wlazły, który w Treflu rzucił pomysł stworzenia Centrum Wsparcia Psychologicznego dla sportowców.

– W tym roku uruchomiliśmy innowacyjny, pilotażowy projekt programu opieki psychologicznej zawodników Trefla Gdańsk. Jest to połączenie mojego wieloletniego doświadczenia sportowego, czyli między innymi zrozumienia specyfiki sportu i bycia integralną częścią zespołu, z profesjonalnym oddziaływaniem psychologicznym. Zawodnicy współpracują z dr Martą Witkowską, która bezpośrednio pracuje nad kondycją psychiczną zespołu. To, w połączeniu z moim doświadczeniem i oczywiście z pracą całego sztabu odpowiedzialnego za przygotowanie sportowe, pozwoliło nam cieszyć się z osiągnięcia celu drużynowego, jakim był awans do fazy play-off – skomentował wybitny siatkarz.