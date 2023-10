Te liczby powalają. Tak gra drużyna Nikoli Grbicia, aż trudno uwierzyć, że Polacy są tak dobrzy

Podopieczni Nikoli Grbicia bardzo szybko po zakończeniu mistrzostw Europy musieli wystartować w turnieju kwalifikacyjnym do igrzysk olimpijskich. Polacy wygrali wszystkie dotychczasowe spotkania, ale przeciwko Belgii i Kanadzie musieli się solidnie napracować – tych rywali pokonali dopiero po tie-breaku. Całkiem niedawno Nikola Grbić wyrównał z reprezentacją Polski niezwykły rekord – wygraną nad Włochami w finale ME odniósł 17 z rzędu zwycięstwo w meczu o punkty, co do tej pory udało się tylko jednemu trenerowi – Raulowi Lozano w 2006 roku. Cztery zwycięstwa w kalifikacjach do igrzysk sprawiły, że rekord wynosi już 21 meczów i może być wyśrubowany do niebotycznych rozmiarów! Ale to nie jedyne liczby, które przedstawiają, jak potężna jest kadra prowadzona przez Serba.

Nikola Grbić poprowadził Polaków w 50 meczach. Liczba wygranych powala

Zwycięstwo nad Meksykiem było 50. oficjalnym meczem Polaków pod wodzą Nikoli Grbicia i... 44. zwycięstwem! Serbski szkoleniowiec może pochwalić się więc niezwykłą skutecznością, a co ciekawe, te sześć porażek zadały nam tylko cztery drużyny.

Przez całą dotychczasową kadencję Serba w polskiej kadrze przegrał on tylko z Włochami (w grupie Ligi Narodów 2022 i w finale mistrzostw świata 2022), USA (półfinał Ligi Narodów 2022, grupa Ligi Narodów 2023) oraz z Iranem (grupa Ligi Narodów 2022) i Serbią (grupa Ligi Narodów 2023). To imponujący wynik i mamy nadzieję, że po turnieju kwalifikacyjnym i samych igrzyskach w Paryżu będzie on jeszcze bardziej okazały!

