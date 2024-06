To, co Wilfredo Leon zamieścił w sieci wywołało olbrzymi lęk! Serce stanęło ze strachu o siatkarza przed turniejem finałowym Ligi Narodów

Po udanych meczach fazy głównej Ligi Narodów 2024, gdzie biało-czerwoni przegrali zaledwie dwa spotkania, podopieczni selekcjonera Nikoli Grbicia już mogą myśleć o ćwierćfinale turnieju, w którym zmierzą się z reprezentacją Brazylii. Po ostatnim spotkaniu z Kubą, na specjalny post w mediach społecznościowych zdecydował się Wilfredo Leon. Polski siatkarz urodzony w Ameryce Środkowej był jedną z najważniejszych postaci na boisku i postanowił on podzielić się swoją radością w sieci, publikując fotografię wykonaną w czasie spotkania. Czarno-białe zdjęcie w pierwszej chwili sprawiło jednak, że wielu kibiców polskiej siatkówki zaczęło drżeć o zdrowie Leona, o czym poinformowali w sekcji komentarzy.

- So good to be back on the court 🔥💪🏾 Kto będzie z nami w Łodzi? - napisał pod czarno-białym zdjęciem gwiazdor reprezentacji Polski, czym uruchomił lawinę komentarzy. Część internautów dopiero po przeczytaniu opisu zrozumiała, że ze zdrowiem Wilfredo Leona wszystko dobrze.

- Takie zdjęcia czarne źle się kojarzą - napisała jedna z internautek spodziewając się, że siatkarz może w ten sposób przekazać złe wieści. - To czarno-białe zdjęcie podniosło mi ciśnienie - dodał kolejny z fanów reprezentanta Polski drżący o jego zdrowie i życie. - Czarno białe zdjęcie to jednak się źle kojarzy - czytamy dalej pod postem Leona.