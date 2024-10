To co wyprawiał Tomasz Fornal podczas meczu nie mieści się w głowie! Reprezentant Polski dłużej już nie mógł wytrzymać. Sam chciał wymierzyć sprawiedliwość

Wszyscy kibice oczekiwali na wielką bitwę na parkiecie i to otrzymali. Od początku spotkania minimalną przewagę mieli podopieczni Piotra Grabana, jednak w drugiej części seta inicjatywę przejęli siatkarze Jastrzębskiego Węgla, którzy ostatecznie triumfowali w tej partii 25:19. Kolejna odsłona rolę się odwróciły i skuteczniejsi w ofensywie byli warszawiacy, jednak do samego końca walczyli "Pomarańczowi", którzy mimo straty sześciu punktów zdołali doprowadzić do remisu 21:21. Drużyna z Andrzejem Wroną na czele zachowała zimną krew do samego końca, co dało im remis w setach 1:1. W trzeciej partii nie było czego zbierać, ponieważ "Pomarańczowi" od początku narzucili fenomenalne tempo, co zaowocowało znakomitą zaliczką 20:12, a ostatecznie set zakończył się 25:14. Czwarta i ostatnia odsłona tego pojedynku także była pod dyktando zespołu z Tomaszem Fornalem na czele i to oni mogli cieszyć się ze zwycięstwa 3:1.

Tomasz Fornal rozbawił widownię do łez! Reprezentant Polski postanowił wziąć sprawy w swoje ręce

W trakcie spotkania doszło do wielu sytuacji, gdzie sędzia musiał interweniować sprawdzając challenge. Jednak jedna z akcji zostanie na długo w głowie wszystkich kibiców. Dla siatkarzy z Warszawy nie była do końca jasna sytuacja, a Fornal nie wytrzymał i podszedł do stanowiska sędziego i mocno zasugerował mu, żeby ten pokazał rywalom czerwoną kartkę. Wideo z tej sytuacji w mediach społecznościowych udostępniła Ola Chmielowska z portalu "Strefa Siatkówki".

Po meczu reprezentant Polski wypowiedział się także na temat Łukasza Kaczmarka, który był krytykowany od początku sezonu. - (...) Bardzo fajne spotkanie Łukasza Kaczmarka, który gdzieś był krytykowany w ostatnich dniach. Ja jestem pewny, że Łukasz będzie wyglądał z dnia na dzień i z meczu na mecz coraz lepiej i jestem święcie przekonany, że będzie bardzo ważnym elementem naszej drużyny (...) My się nie mamy czym martwić i czym przejmować. Będziemy ciężko trenować, żeby ta nasza gra wyglądała lepiej, lepiej i lepiej - wyznał w rozmowie z mediach po meczu Fornal nie szczędząc ciepłych słów pod adresem Kaczmarka.