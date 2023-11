Tomasz Fornal kompletnie osłupiał, gdy zobaczył, co mu wręczono. Coś takiego jeszcze go nie spotkało, nie wiedział, co zrobić

Tomasz Fornal ma za sobą wyśmienity rok, zarówno w klubie, jak i w kadrze. Z Jastrzębskim Węglem zdobył mistrzostwo Polski i dotarł do finału Ligi Mistrzów, gdzie jednak jego drużyna uległa ZAKSIE Kędzierzyn-Koźle. Później z reprezentacją Polski wygrał wszystko, co było do wygrania w tym roku – Ligę Narodów, mistrzostwa Europy oraz grupę kwalifikacyjną do igrzysk olimpijskich. Powrót do gry w klubie mógł być nieco bolesny, bowiem w starciu z ZAKSĄ w Superpucharze Polski znów górą okazał się rywal, choć Jastrzębski Węgiel prowadził już 2:0 w setach. Tomasz Fornal przeżył mocno tę porażkę, ale nie wpłynęło to negatywnie na jego grę – teraz poprowadził on do zwycięstwa swoją ekipę w meczu Ligi Mistrzów. I otrzymał nietypowy prezent.

Tomasz Fornal był zaskoczony. To dostał w nagrodę za mecz

Przyjmujący Jastrzębskiego Węgla wyśmienicie radził sobie na parkiecie i w dużej mierze dzięki niemu zespół wygrał z Jihostrojem Czeskie Budziejowice 3:0. Dlatego też to właśnie Fornalowi przyznano nagrodę MVP, czyli najbardziej wartościowego zawodnika meczu. Ale otrzymał on nie tylko statuetkę, ale też niezwykły prezent.

Jako że mecz odbywał się w Czechach, to właśnie lokalni organizatorzy odpowiadali za dodatkowy upominek do statuetki dla najlepszego gracza meczu. A jako że to są Czechy, to Tomasz Fornal otrzymał... ser oraz piwo! W pierwszej chwili zawodnik był wyraźnie zaskoczony takim upominkiem. A na wideo, jakie pojawiło się w sieci, słychać, że Fornal zastanawia się, czy nie oddać tych nagród... kibicom.