Tomasz Fornal na gorąco po zdobyciu mistrzostwa Polski! Gwiazdor Jastrzębskiego Węgla wprost o świętowaniu, jasny przekaz

Wyjątkowa sytuacja w kadrze siatkarzy, Grbić sięga po juniorów. „W pełni na to zasłużyli”

Wszyscy siatkarscy kibice podczas środowego spotkania Jastrzębskiego Węgla z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle poznali zwycięzcę PlusLigi sezonu 2022/2023. Fani obu drużyn liczyli na bardzo emocjonujące spotkania, a rozstrzygnięcie przyniesie dopiero piąty mecz. Tak się jednak nie stało, podopieczni Marcelo Mendeza wyszli mocno zmotywowani na spotkania z ekipą pod wodzą Aleksandra Śliwki. W pierwszym starciu "Pomarańczowi" w trzech partiach przechylili szalę zwycięstwa na swoją korzyść, w kolejnych nie było inaczej, a w sumie drużyna prowadzona przed Tuomasa Sammelvuo zdołała wywalczyć tylko jednego seta.

Przyjmujący Jastrzębskiego Węgla - Tomasz Fornal zabrał głos na gorąco po zdobyciu mistrzostwa Polski, wspominając przy okazji o finale Ligi Mistrzów. - Mamy jeszcze coś do wygrania w tym sezonie i na pewno to nie jest czas, aby odpinać wrotki. Myślę, że wypijemy jedno piwo i będziemy się cieszyć z tego medalu, bo nie codziennie wygrywa się mistrzostwo Polski, ale za 10 dni czeka nas także ważny mecz, jak nie najważniejszy w tym sezonie. Jest to spełnienie dziecięcych marzeń, aby zagrać w finale Ligi Mistrzów.

Reprezentant Polski wspomniał także o nastawieniu przed meczem. - Próbowałem pójść spać chociaż na godzinę przed meczem, ale później organizm dał znać, że trzeba iść zagrać mecz.

To nie koniec klubowych zmagań w tym sezonie, ponieważ 20 maja te same zespoły - Jastrzębski Węgiel oraz ZAKSA Kędzierzyn-Koźle spotkają się w finale Ligi Mistrzów.