Tomasz Fornal podjął ważną decyzję ws. przyszłości. Kibice będą wniebowzięci, to już postanowione

Jak podkreśla Jastrzębski Węgiel w ofdicjalnym komunikacie, będzie to już szósty sezon Tomasza Fornala w barwach Jastrzębskiego Węgla. – Historia najnowsza naszego klubu nierozerwalnie wiąże się z osobą Tomka Fornala. Tak samo jak Jastrzębski Węgiel wszedł w ostatnich latach na falę wznoszącą, tak on rósł i dojrzewał siatkarsko w naszym Klubie i kolejnych zespołach. Obecnie to już w pełni ukształtowany zawodnik, lider i jeden z najważniejszych graczy w naszej drużynie, bez którego ani ja, ani trener Marcelo Mendez nie wyobrażaliśmy sobie zespołu na kolejny sezon – skomentował Adam Gorol, prezes Jastrzębskiego Węgla.

Fornal mógł przebierać w ofertach

– Pomimo wielu ofert, które Tomek miał, zdecydował się pozostać z nami na kolejny sezon. To o czymś świadczy. Nie ukrywam osobistej satysfakcji i radości z takiego rozstrzygnięcia. Nie mam wątpliwości, że jest to gwarant pewnego, bardzo wysokiego poziomu sportowego, adekwatnego do planów i zamierzeń Jastrzębskiego Węgla – dodał prezes Gorol.

Fornal potwierdza, że mógł przebierać w propozycjach kontraktowych, co zresztą nikogo nie powinno dziwić po tym, co ten siatkarz pokazuje w ostatnim czasie. – Miałem kilka ofert, które mógłbym określić mianem interesujących, ale wiem, jaka będzie drużyna Jastrzębskiego Węgla w najbliższej przyszłości. Będzie to zespół, który nadal będzie walczyć o najwyższe cele – zdobycie Ligi Mistrzów, wygranie PlusLigi i pozostałych trofeów. To był ten najważniejszy czynnik, który przesądził o pozostaniu w Jastrzębiu – powiedział Tomasz Fornal.

W tym tygodniu ekipa z Jastrzębia po raz trzeci z rzędu awansowała do półfinału Ligi Mistrzów, a w weekend stoi przed szansą wywalczenia Pucharu Polski w Krakowie. W dniu awansu do czołowej czwórki LM po pokonaniu Piacenzy klub ze Śląska ogłosił także przedłużenie kontraktu ze środkowym Norbertem Huberem. Podstawowi siatkarze kadry narodowej pozostają więc w jastrzębskich barwach.