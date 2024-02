i Autor: CEV Siatkarze Jastrzębskiego Węgla

Spora kasa!

Ile zarobił Jastrzębski Węgiel za awans do półfinału Ligi Mistrzów? Ta suma zaczyna robić wrażenie, ale siatkarze mogą zgarnąć więcej

Po efektownym, trzecim z rzędu awansie siatkarzy Jastrzębskiego Węgla do półfinału Ligi Mistrzów dzięki zwycięstwu 3:0 nad Piacenzą, polscy kibice już zacierają ręce na rywalizację z Ziraatem Ankara o wielki finał, a klubowi włodarze mogą czynić pierwsze podsumowania finansowe. Wejście do czwórki w tych rozgrywkach oznacza bowiem, że nie powinno się do nich dołożyć. „SE” policzył, ile zarobił Jastrzębski Węgiel.