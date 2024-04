i Autor: FIVB Reprezentacja Polski siatkarek i trener Stefano Lavarini

Nominacje selekcjonera

Trener Stefano Lavarini zadecydował: oto skład reprezentacji siatkarek na sezon olimpijski. 30 nazwisk na liście, są wszystkie gwiazdy

Polski Związek Piłki Siatkowej poinformował, że trener reprezentacji siatkarek Stefano Lavarini podał listę 30 zawodniczek powołanych do szerokiego składu kadry. Formalnie są to powołania na Ligę Narodów w sezonie 2024, ale zapewne to z tego grona poznamy wybranki selekcjonera na igrzyska olimpijskie w Paryżu.