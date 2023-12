Ukochana Tomasza Fornala oburzyła tysiące Polaków. Wyrzuca do kosza świeże jedzenie, kuriozalne tłumaczenie!

Nikola Grbić jasno wypowiedział się o PlusLidze! Szkoleniowiec reprezentacji Polski bez pardonu odniósł się do tej sytuacji, bolesne porównanie

Ukochana Tomasza Fornala - Sylwia Gaczorek, skupiła na sobie uwagę internautów po tym, jak przyznała się do dość kontrowersyjnego zachowania. Influencerka przyznała się na swoich mediach społecznościowych, że nie ma problemu z tym, aby wyrzucać dobrej jakości jedzenie. Jej wyznanie oburza, a internauci nie zostawili suchej nitki na dziewczynie reprezentanta Polski.

Ukochana Tomasza Fornala na ustach internautów. Wzburzyła ich swoim zachowaniem

Marnowanie dobrej jakości jedzenia nigdy nie jest dobrym obyczajem, co nie zmienia faktu, że Sylwia Gaczorek ma zupełnie inny pogląd na te sprawy. Influencerka i ukochana Tomasza Fornala przyznała, że wyrzuciła z lodówki ciasto, które nadawało się jeszcze do spożycia.

- Nienawidzę, jak ktoś tak zostawia jedzenie, zawsze wywalam. Ja nie lubię, kiedy ktoś zostawia na blacie takie odgryzione jedzenie. Nie podoba mi się ten widok, więc zawsze wyrzucam. Tak samo nie lubię, jak z talerzem do lodówki wkłada jedzenie i zawsze jak to widzę, to od razu wyrzucam - powiedziała Gaczorek w udostępnionym w internecie nagraniu.

Reakcja internautów nie pozostawiła na influencerce suchej nitki.

- "A ja strasznie nie lubię, gdy ktoś marnuje jedzenie", "Ja mam wyrzuty sumienia, jak przy obieraniu czosnku za dużo ukroję i wyrzucę na kompost ", "To w końcu nie lubi, jak ktoś marnuje jedzenie a sama marnuje", "Strach zupę zostawić w ganku naruszoną na drugi dzień" - brzmią komentarze.