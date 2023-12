i Autor: Paweł Skraba/Super Express Vital Heynen

Nowa propozycja dla Belga

Vital Heynen wróci do prowadzenia męskiej reprezentacji? Jest jednym z mocnych kandydatów

Czy znany doskonale w Polsce trener siatkówki Vital Heynen wróci do pracy z drużyną siatkarzy? Taka opcja realnie pojawiła się na horyzoncie, ponieważ Belg jest jednym z kandydatów do objęcia męskiej reprezentacji Iranu. To nie jest jedynie pogłoska, lecz już całkowicie oficjalna informacja.