Vital Heynen znowu trenerem reprezentacji siatkarzy. Federacja przekazała oficjalne potwierdzenie

Vital Heynen ostatnio był zajęty przede wszystkim żeńską siatkówką. Po tym jak jesienią 2021 roku zakończył pracę w reprezentacji Polski siatkarzy, skierował zainteresowanie w stronę siatkówki kobiecej. Otrzymał posadę w kadrze niemieckich siatkarek oraz tureckim klubie żeńskim najwyższej klasy rozgrywkowej – Nilüfer Belediyespor.

Z Niemkami nie awansował jednak do igrzysk w Paryżu z turnieju kwalifikacyjnego w Łodzi w 2023 r. i jego podopiecznym pozostały już jedynie iluzoryczne szanse, by dostać się na zmagania olimpijskie na podstawie miejsca w rankingu światowym. Ostatnio Heynen zrezygnował z pracy w niemieckiej kadrze.

Wcześniej Belg stracił posadę w Turcji. W pierwszym sezonie pracy osiągnął co prawda dobre wyniki z do tej pory nisko notowaną drużyną klubową, plasując się w środku tabeli. W tym roku jednak przyszła passa o wiele gorszych spotkań. Po porażce we własnej hali 0:3 z ekipą Kuzeyboru, kierownictwo Nilüferu na początku marca br. oznajmiło o pożegnaniu ze szkoleniowcem.

W ostatnim czasie Heynen był łączony z innym kierunkiem. Trenera poszukiwała także bowiem reprezentacja Iranu i belgijski fachowiec znalazł się na wąskiej liście kandydatów zagranicznych. Potem okazało się jednak, że tamtejszy związek postawił na rodzimą opcję.

Celem Heynena igrzyska

Teraz Heynen pojawił się znowu na horyzoncie jako trener chińskich siatkarzy. Dostał zadanie wzmocnienia siły tamtejszej siatkówki męskiej. Drużyna Chin walczyła w ubiegłym roku o awans do igrzysk olimpijskich podczas turnieju na swoim terenie, ale wygrała tylko jeden z sześciu meczów i nie zapewniła sobie kwalifikacji. Nie ma też na nią szans latem z rankingu światowego, w którym jest na odległym 31. miejscu. Celem Heynena i jego nowych podopiecznych jest więc raczej przygotowanie do walki o igrzyska w Los Angeles w 2028 r.

„W celu podniesienia poziomu rywalizacji chińskiej reprezentacji narodowej w siatkówce mężczyzn i przygotowania się do nowego cyklu treningowego, po ocenie przez grupę ekspertów, Chiński Związek Piłki Siatkowej podjął decyzję o mianowaniu na stanowisko głównego trenera chińskiej kadry mężczyzn Vitala Heynena” – głosi oficjalny komunikat federacji.

Bartosz Kurek o nowej reprezentacji siatkarzy: Będzie mi brakować Heynena

i Autor: volleyballchina.org Vital Heynen ogłoszony trenerem chińskiej kadry

Belgijski szkoleniowiec to postać, która wyrobiła sobie w Polsce doskonałą markę oraz wielką popularność, przede wszystkim za sprawą pracy z kadrą siatkarzy w latach 2018–2021. Najważniejszym wyczynem trenera Heynena było złoto mistrzostw świata wywalczone w 2018 roku w Turynie. Z wielu dużych imprez Heynen wracał zresztą z Polakami z medalem, ale złotego osiągnięcia nie powtórzył ani w mistrzostwach Europy (dwa brązy), ani w igrzyskach olimpijskich (odpadnięcie w ćwierćfinale), ani w Lidze Narodów (srebro i brąz).