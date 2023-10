W ostatnim czasie ekipy ZAKSY Kędzierzyn-Koźle oraz Jastrzębskiego Węgla zdominowały polską siatkówkę klubową. Mistrzowie Polski z poprzedniego sezonu, kilka dni po tym, jak rozpoczną sezon PlusLigi meczem Jastrzębski Węgiel - Stal Nysa będą rywalizować ze zwycięzcami TAURON Pucharu Polski, a więc ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle. W poprzednim sezonie obie ekipy walczyły ze sobą na wszystkich frontach, od Pucharu Polski, przez mistrzostwo kraju, aż do Ligi Mistrzów. ZAKSA Kędzierzyn-Koźle wygrała rozgrywki pucharowe, a miano najlepszej ekipy w PlusLidze przypadło drużynie z Jastrzębia Zdroju. Teraz czeka nas kolejny rozdział tej rywalizacji.

Superpuchar Jastrzębski Węgiel - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle w katowickim Spodku! Oficjalne wieści

Zgodnie z zasadami, o Superpuchar powalczą mistrzowie kraju oraz zwycięzcy TAURON Pucharu Polski, czyli oczywiście Jastrzębski Węgiel oraz ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Kibice obu zespołów wyczekiwali informacji o tym, gdzie zostanie zorganizowany ten mecz i jak się okazuje, wybór padł na katowicki Spodek, który jest jednym ze szczególnych miejsc dla polskiej siatkówki. Spotkanie zaplanowano na 3 listopada.

Ważne wieści dla kibiców siatkówki! Wielki mecz w katowickim Spodku, to już oficjalnie potwierdzone

- Jeśli słyszymy, że gra Jastrzębski Węgiel z Grupą Azoty ZAKSĄ to od razu wiemy, że czeka nas fantastyczne widowisko. Gdy jednak jeszcze dodamy stawkę, otoczkę i miejsce tego starcia, to już jest jasne, że czeka nas wielkie siatkarskie święto. Spodek to miejsce wyjątkowe dla polskiej siatkówki i jestem pewien, że 3 listopada wypełni się do ostatniego miejsca – mówi Artur Popko, prezes Polskiej Ligi Siatkówki.

🏐 WRACAMY DO MEKKI POLSKIEJ SIATKÓWKI! 🏐Serdecznie zapraszamy Was do katowickiego Spodka na mecz o #ALKOSuperpucharPolski mężczyzn, który odbędzie się 3 listopada o godz. 17.30! 🔥@KlubJW 🆚 @ZAKSAofficial, czyli znów pojedynek gigantów! 🔝🏐🇵🇱Bilety od jutra w sprzedaży! pic.twitter.com/QhpX4O07oU— PlusLiga (@PlusLiga_) October 5, 2023