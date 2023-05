ZAKSA Kędzierzyn-Koźle przechodzi do historii! Trzeci triumf w Lidze Mistrzów z rzędu!

Obie ekipy wyszły niesamowicie naładowane na ten finał. Najpierw pięknym, pojedynczym blokiem popisał się Jastrzębski Węgiel, ale ekipa z Kędzierzyna-Koźla nie pozostała dłużna i szybko odpłaciła się na siatce, zatrzymując Stephene Boyera. Na minimalne prowadzenie w początkowej fazie wyszli jastrzębianie, m.in. po pierwszym asie serwisowym w tym meczu, ale ZAKSA nie pozwalała im się za bardzo oddalić, aż doprowadziła ze stanu 4:7 do 9:9. Wtedy pod siatką znów dał o sobie znać Jurij Gladyr, który na pojedynczym bloku zatrzymał atak po krótkiej. Tuż po nim, piłkę nie do obrony o prędkości 125 km/h posłał Stephen Boyer i Jastrzębie prowadziło 14:10. ZAKSA wyciągnęła wnioski z finału PlusLigi i szybko wzięła się do roboty, znów doskakując do rywali i zmniejszając stratę do 15:16. Końcówka pierwszego seta to walka w najczystszej postaci i obie ekipy wiedziały, jak dużo zależy od wygrania tej partii. Tomasz Fornal przy stanie 24:23 nie wykorzystał piłki setowej i został zablokowany, co dodało skrzydeł ZAKSIE.

Chwilę później to ona miała piłkę setową po asie serwisowym Aleksandra Śliwki. To jednak nie był koniec zwrotów akcji, bo asem odpłacił się Rafał Szymura i dał jastrzębianom kolejny set ball. Pierwszą partię skończył Bartosz Bednorz, który zaatakował w aut i Jastrzębski zwyciężył 28:26.

Początek drugiej partii to niemalże kopia tego, co oglądaliśmy w pierwszym secie. Jastrzębski wyszedł na minimalne prowadzenie, ale ZAKSA cały czas deptała im po piętach, nie pozwalając na zbudowanie jakiejkolwiek większej przewagi. Od stanu 5:5, zawodnicy przeszli do 7:9, a nawet 7:11 dla jastrzębian, ale ZAKSA znów złapała kontakt i było 12:13, m.in. po asie Davida Smitha. W połowie drugiej partii kędzierzynianie wrzucili wyższy bieg i wyszli na prowadzenie 18:14, bombardując rywali świetnymi zagrywkami Bednorza. ZAKSA dostała wiatr w żagle, w przeciwieństwie do Jastrzębskiego i zrobiło się 20:15. Przerwa pomogła mistrzom Polski, którzy zmniejszyli stratę do dwóch punktów, ale to nie wystarczyło na rozpędzoną ZAKSĘ. Druga partia padła łupem kędzierzynian 25:22.

ZAKSA niesiona zwycięstwem w drugim secie gładko weszła w kolejną partię i prowadziła już 5:1, ale Jastrzębski szybko się obudził i zrobiło się 6:6 po asie serwisowym i punktowym bloku. Chwila przerwy związana z problemami Bednorza sprawiła, że ZAKSA znów odskoczyła rywalom na 11:7, gdy Kaczmarek całkowicie zmylił Fornala na pojedynczym bloku, a później zablokował Boyera i zrobiło się 13:8, a później nawet 18:11. Wysokie prowadzenie kędzierzynian pozwoliło im spokojnie zamknąć trzecią partię, którą wygrali 25:14.

Wysoka porażka w trzecim secie wyraźnie otrzeźwiła ekipę Jastrzębskiego Węgla, co poskutkowało kolejnym wyrównanym początkiem partii. Obie ekipy przytomnie grały w ataku jak i blokiem. Ze stanu 5:5, zrobiło się 7:9 po mocarnym ataku Gladyra po krótkiej, a później po 10 za sprawą Davida Smitha i jego asa serwisowego. W połowie seta przypomniał o sobie Tomasz Fornal, który dwukrotnie przełamał blok i dał swojej ekipie prowadzenie 15:13. Chwilę później w grę Jastrzębskiego wkradła się nerwowość i ZAKSA wróciła na prowadzenie 18:16. Taki stan rzeczy zapowiadał nerwową końcówkę seta i taka właśnie była. Punkt za punkt od po 19 aż do stanu 28:29, kiedy Jastrzębski miał kolejną piłkę setową i tym razem ją wykorzystał. Tomasz Fornal sprytnie obił potrójny blok i doprowadził do piątego seta.

ZAKSA wyraźnie podrażniona tym, że nie udało jej się zakończyć meczu w czterech setach, chciała już na starcie odskoczyć rywalom, ale Jastrzębski bronił się, jak tylko mógł, nie pozwalając na zdobycie większej przewagi, niż dwa-trzy punkty. W ostatniej odsłonie tej batalii również nie mogło zabraknąć dramaturgi. Kiedy na zagrywce stanął Jurij Gladyr, nagle zrobiło się po 9. Ostatecznie ZAKSA miała piłkę meczową przy stanie 14:12 i ją wykorzystała, po raz trzeci z rzędu wygrywając Ligę Mistrzów.

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Jastrzębski Węgiel 2:3 (26:28, 25:22, 25:14, 28:30, 12:15)

ZAKSA: Banach, Bednorz, Huber, Janusz, Kamczarek, Kluth, Pashytskyy, Shoji, Śliwka, Smith, Staszewski, Stępień, Wiltenburg, Zaliński.

Jastrzębski: Boyer, Clevenot, Dębski, Dryja, Fornal, Gładyr, Granieczny, Hadrava, Macyra, M'Baye, Popiwczak, Szymura, Tervaportii, Toniutti.

Na żywo ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Jastrzębski Węgiel Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze 15:12 KOOOOONIEEEEEC! ZAKSA TRZECI RAZ Z RZĘDU WYGRYWA LIGĘ MISTRZÓW!!! 14:12 Clevenot zablokowany! ZAKSA ma kolejną w tym meczu piłkę za zwycięstwo! 13:11 Fornal nie trafia z zagrywki! 12:10 Jastrzębski nie przyjmuje, Kaczmarek kończy i ZAKSA jest 3 punkty od trzeciej Ligi Mistrzów z rzędu! 10:9 Kaczmarek kończy, ale Jastrzębski jest bardzo blisko! 9:9 Gładyr znów punktuje z zagrywki! Przerwa dla ZAKSY. 9:8 As Gładyra! 9:6 Jastrzębski mógł odrobić nieco strat, ale Fornal nie skończył ataku. 8:5 Śliwka skutecznie atakuje. Zmiana stron. 7:4 Bardzo długa akcja, obie strony nie mogły skończyć, ale ostatecznie ZAKSA to kończy! 5:4 Piękna kiwka Clevenot z lewego skrzydła! Jastrzębski utrzymuje się blisko rywali. 4:2 Kaczmarek świetnie z prawej strony. 3:1 Skuteczna kontra ZAKSY! Mają prowadzenie. 2:1 Bednorz tym razem dobrze z lewego skrzydła. Zaczynamy tie-break! 28:30 Kaczmarek źle, Fornal dobrze, obija blok i mamy TIE-BREAK! 28:28 ZAKSA miała piłkę po swojej stronie, ale Bednorz w aut! Znów remis! 27:27 Jeszcze broni się Jastrzębski, Fornal dobrze z drugiej linii. 27:26 Jastrzębianie nie przyjmują, Śliwka kończy z pierwszej, kolejna meczowa! 25:26 Clevenot kończy, znów setowa dla mistrza Polski. 25:25 Kaczmarek trafia, remis! 24:25 Śliwka w aut! Setowa dla Jastrzębia! 24:24 Bednorz w siatkę, gramy na przewagi. 24:23 Mistrzowska piłka dla ZAKSY. 23:23 Teraz Hadrava trafia, choć miał bardzo trudną piłkę! 23:22 Hadrava trafił w aut, piłka nie obtarła się o blok i ZAKSA prowadzi w ważnym momencie! 22:23 challenge po ataku Jastrzębskiego Węgla. 21:22 Potężny serwis Gładyra, piłka przechodzi i Fornal uderza sytuacyjnie w centrum pola rywali! 21:20 Błąd na zagrywce Jastrzębskiego! 20:19 Boyer zagrywa w siatkę, ale to tylko punkt przewagi! 18:17 Koniec serii ZAKSY, M'Baye kończy ze środka. 18:16 I kolejny punkt, trener jastrzębian prosi o przerwę. 17:16 Clevenot nie trafia, ZAKSA zdobywa 3 punkty z rzędu i prowadzi! 14:16 Bednorz zagrywa w aut. 13:15 Kontra Jastrzębskiego i znów Fornal skutecznie! 13:14 Kaczmarek zablokowany! Jastrzębski wraca na prowadzenie, 13:12 Fornal kończy dwa kolejne swoje ataki, Jastrzębski nie chce za wszelką cenę doprowadzić do tie-breaka. 12:10 Błąd ze strony Jastrzębskiego, po chwili Gładyr zablokowany i ZAKSA prowadzi! Przerwa dla mistrzów Polski. 9:10 Jastrzębski miał kontrę, Fornal zablokowany na lewej stronie. ZAKSA nie pozwala odskoczyć rywalom. 8:9 Boyer serwuje w siatkę, ale Jastrzębski wciąż na prowadzeniu. 7:8 Walka na siatce wygrana przez Gładyra, Jastrzębski na minimalnym prowadzeniu. 7:6 Śliwka dobrze obija blok. 5:5 Przypadkowa piłka zostaje na stronie Jastrzębskiego, Boyer kończy, ale sędzia wskazuje na podwójne odbicie i punkt dla ZAKSY. 3:3 Mocna zagrywka Kaczmarka przyjęta, Boyer kończy z prawej strony. 2:2 Zdecydowanie najbardziej wyrównany start seta w tym meczu. Zaczynamy czwartego seta! Serwuje Jastrzębski. 25:14 Kiwka Śliwki z lewego skrzydła kończy seta! 2:1 dla ZAKSY. 24:13 Bednorz w siatkę przy pierwszej piłce setowej. 23:12 W końcu, Clevenot kończy atak, dopiero 12. punkt dla Jastrzębskiego. 22:11 Boyer nie kończy, zablokowany, to już pędzi od dawna w stronę końca seta. 20:11 Kaczmarek z serwisu trafił Szymurę, ten nie odbiera, kolejny punkt. 18:11 As Kaczmarka! Przerwa dla Jastrzębskiego. 17:11 Kaczmarek znów skutecznie, choć miał wielkie problemy w dwóch poprzednich setach i ZAKSA utrzymuje prowadzenie. 15:9 Dramat Jastrzębskiego w trzecim secie póki co. Kolejny atak nieskończony, 6 punktów przewagi ZAKSY. 13:8 I teraz Kaczmarek blokuje Boyera! 11:7 Kaczmarek trafia z prawego skrzydła! ZAKSA znów odskakuje. 10:7 Przerwa dla Jastrzębskiego. 9:7 Atak Fornala z lewego skrzydła zablokowany! 7:6 Na szczęście dla ZAKSY Bednorz wraca do gry! Ale przewaga nad Jastrzębskim stopniała tylko do punktu. 6:6 Przerwa, Bednorz podkręcił nogę, lekarze sprawdzają, co się dzieje. 6:5 Clevenot as serwisowy! 6:4 Bednorz w aut, powoli odbudowuje się Jastrzębski. 6:2 Boyer punktuje, a po chwili marnuje serwis. 5:1 Blok na Clevenot! 3:1 Clevenot w końcu trafia z lewego skrzydła. 2:0 Coś nowego, Śliwka zaczął od punktowego serwisu, a teraz skuteczna kontra. I zaczynamy trzecią partię! Serwuje ZAKSA. Jest 1:1 i jest cudownie, jeszcze trzy sety równie pięknej siatkówki poproszę #CLVolleyM #SuperFinalsTurin — . ᴊᴜʟɪᴇᴛᴛᴇ (@looveeegirl) May 20, 2023 25:22 Błąd na zagrywce Jastrzębskiego, piłka w siatce i ZAKSA wyrównuje stan meczu! 24:22 Aut z zagrywki, pierwsza okazja niewykorzystana i przerwa dla ZAKSY. 24:21 Znów Bednorz! Piłka setowa dla ZAKSY. 23:20 Bednorz trafia z niezwykle trudnej piłki! Jastrzębski mógł zredukować stratę do ledwie punktu. 21:19 Boyer kończy kontrę atakiem z prawej strony! 21:17 Gładyr w aut, niewiele odrobił Jastrzębski. Oglądać taki spektakl w wykonaniu polskich drużyn, w finale Ligi Mistrzów to miód na serce. Duma.#CLVolleyM #zaksa #jastrzębski — Łukasz Olszewski (@lukkolszewski) May 20, 2023 20:15 Boyer dostaje fatalną piłkę na prawe skrzydło i ZAKSA jeszcze powiększa przewagę! Kolejna przerwa dla ich rywali. 18:14 Aut po ataku Jastrzębskiego! ZAKSA ucieka. 16:14 Przerwa niewiele dała Śliwka blokuje Boyera na prawym skrzydle. Pierwsze takie prowadzenie ZAKSY w tym meczu! 15:14 ZAKSA zdołała wyjść na prowadzenie po kolejnym błędzie Gładyra, przerwa dla trenera obrońców tytułu. 14:14 Gładyr nie trafia, remis! 12:14 Kolejny błąd Kaczmarka, teraz serwis w siatkę. To się naprawdę dobrze ogląda! Mecz godny finału #CEVchampionsleague pic.twitter.com/Q1VjpWC0AF — Robert Szapski (@RobertSzapski96) May 20, 2023 11:12 As Smitha! ZAKSA tylko punkt za rywalem. 9:11 Kontra ZAKSY ze środka, część strat odrobiona. 7:11 Kaczmarek zablokowany na lewym skrzydle! Kiepsko to wygląda dla ZAKSY, trener prosi o przerwę. 7:10 Kaczmarek wpada w siatkę, Jastrzębski ma już trzy punkty przewagi, przypomina to pierwszego seta. 6:8 Fornal wykańcza atak z lewej strony. 5:7 Jastrzębski szybko wraca na prowadzenie, teraz Śliwka nie trafia w boisko z lewego skrzydła. 5:4 Jedna z dłuższych akcji w meczu i w końcu Kaczmarek kończy, pierwsze prowadzenie kędzierzynian w tym secie. Fornal był pewny swego pod koniec pierwszej partii. ZAKSA czeka na challenge, a Tomek Fornal już przechodzi na drugą stronę siatki 🤣😂 #CLVolleyM — Łukasz Olszewski (@lukkolszewski) May 20, 2023 3:3 Boyer nie kończy, remis! 0:2 Początek podobny, do pierwszego seta, znów to Jastrzębski wychodzi na prowadzenie. Zaczynamy drugą partię. Serwuje Jastrzębski Węgiel. Bardzo wyrównany pierwszy set. Oby kolejne sety dały nam podobne emocje, ale dla widowiska ZAKSA koniecznie musi wygrać drugiego seta. ZAKSA póki co bez szału na zagrywce, jest pole do poprawy. Z kolei w Jastrzębskim na ten moment bez szału Fornal. #CLvolleyM #KEDJAS — Jacek (@JacoWZL) May 20, 2023 26:28 Nie ma bloku, Jastrzębski Węgiel wygrywa pierwszego seta! 26:28 Bednorz nie trafia! ZAKSA jeszcze sprawdza, ale to chyba jest set dla mistrzów Polski. 26:27 ZAKSA nie kończy, as serwisowy Szymury i kolejna piłka setowa dla Jastrzębskiego! Jeszcze czas dla ZAKSY. 26:25 As serwisowy Śliwki! Teraz to ZAKSA ma piłkę setową. 25:25 W końcu Jastrzębski zdobył punkt, kolejna setowa, ale zaraz ZAKSA wyrównuje. 24:24 Fornal zablokowany! 23:24 M'Baye zablokowany! ZAKSA jeszcze walczy! Czas dla jastrzębian. 22:24 Hadrava psuje, teraz serwis ZAKSY. 21:24 Huber nie trafia z zagrywki! Jastrzębski ma pierwszą piłkę setową. 20:23 Teraz Bednorz serwuje w aut, Jastrzębski blisko wygrania pierwszego seta! 20:22 Poprzedni challenge nie zmienił wyniku. Sędziowie się nie pomylili. Jastrzębski utrzymuje przewagę. 18:21 Huber nie trafia! Znów trzy punkty jastrzębian. Jeszcze będzie challenge. 17:19 Akcja na ostrzu noża, ZAKSA mogła wyrównać, jednak ostatecznie to Jastrzębski wykańcza swoją akcję! 16:18 Śliwka wpada w siatkę, Jastrzębski wciąż prowadzi. 15:16 Kontra ZAKSY, blok-aut i obrońcy tytułu gonią rywali! 11:14 Boyer punktuje z zagrywki, a zaraz potem psuje serwis. Jastrzębski ma jednak dobrą sytuację. 10:13 Gładyr blokuje Hubera! Trener ZAKSY prosi o przerwę. 10:12 I teraz błąd Kaczmarka w ataku, Jastrzębski minimalnie odskoczył. 9:9 ZAKSA wyrównuje po raz kolejny! Jastrzębski nie zdołał odskoczyć wyżej, niż na 2-3 punkty. 7:8 Teraz punkt za punktem, Janusz zaskoczył rywali flotem z zagrywki i zawodnicy mistrza Polski nie odebrali piłki. 5:8 Gładyr i Huber psują zagrywki. 4:7 Świetna kiwka fornala nad blokiem ZAKSY! 3:6 Kaczmarek minimalnie się myli, próbował asa serwisowego. Z kolei flot z drugiej strony wpada w parkiet! 2:4 Kontra, kiwka i Jastrzębski znów z malutką przewagą! 2:2 I szybko wyrównuje ZAKSA, Boyer zablokowany. 0:2 Jastrzębski podwyższa, Kaczmarek zatrzymany blokiem. 0:1 Skuteczna pierwsza akcja Jastrzębskiego. ZACZĘLI! ZAKSA serwuje jako pierwsza. Jeszcze jakieś problemy techniczne, ale za momencik już powinniśmy zacząć! Siatkarze już pojawiają się na parkiecie. Dobry wieczór! Już za kilka chwil rozpocznie się wielki finał Ligi Mistrzów - Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle stanie na przeciw Jastrzębskiego Węgla. Witamy w relacji na żywo z meczu finałowego Ligi Mistrzów! W "polskim" finale zmierzą się ZAKSA Kędzierzyn-Koźle i Jastrzębski Węgiel. Start meczu o 20:30, bądźcie z nami!

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle już przeszła do historii, wygrywając Ligę Mistrzów siatkarzy dwa razy z rzędu. Teraz może dokonać rzeczy niebywałej i zwyciężyć po raz trzeci. Już sam finał jest wyjątkowy, bowiem spotkają się w nim dwa zespoły z Polski – rywalem ZAKSY będzie Jastrzębski Węgiel. Emocje będą tym większe, że drużyny te rywalizowały ze sobą w finale mistrzostw Polski i tam Jastrzębski okrutnie zlał ZAKSĘ – rywalizacja zakończyła się po trzech zwycięstwach Jastrzębskiego, który oddał rywalom tylko jednego seta, a ostatnie spotkanie wygrał 3:0 w setach, które kończył do 15, 16 i 13, co jest wynikiem niebywałym nawet w normalnej ligowej rywalizacji. ZAKSA będzie chciała zrewanżować się rywalowi, ale przemotywowanie też może zadziałać zgubnie.