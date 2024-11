Wilfredo Leon powiedział wprost, jacy są Polacy. Wskazał, czego moglibyśmy uczyć się od Kubańczyków

Skręcaliśmy się ze śmiechu po tym, co pokazał Bartosz Kurek. Otrzymał wyjątkowy prezent, wszystkim od razu się pochwalił

Polscy kibice nie mają powodu do narzekania z tytułu postawy siatkarzy. Kolejnym krokiem do odnoszenia przez Biało-czerwonych sukcesów było pojawienie się w kadrze Wilfredo Leona. Były reprezentant Kuby jest blisko związany z naszą kadrą. Leon ma polską żonę i dobrze radzi sobie z mówieniem w naszym języku. W 2019 roku udało mu się zadebiutować w reprezentacji Polski, a od tego czasu odnieść wiele sukcesów, w tym mistrzostwo Europy czy srebro igrzysk olimpijskich.

Siatkarz ostatnio zadebiutował w PlusLidze, grając w barwach Bogdanki LUK Lublin. Przy okazji pobytu w Polsce, Leon zdecydował się udzielić bardzo obszernego wywiadu. W podcaście „Eurosportu” opowiedział o różnicach między Polakami a Kubańczykami.

- Czego Polacy mogliby się nauczyć od Kubańczyków? Żeby być bardziej otwartymi. Czasami widzę, że ludzie są zamknięci – przyznał Wilfredo Leon.

Leon: Na Kubie ludzie chętniej sobie pomagają

Wilfredo Leon opowiedział również o zupełnie innym podejściu do muzyki, czy do pomagania.

- Na Kubie nie musimy znać ludzi, by zaoferować im pomoc. Różni ludzie, których nie kojarzę na Kubie, mogą nie mieć soli, cukru czy oleju, ale pukają do drzwi i pytają: "przepraszam, czy macie troszeczkę?"Jak ktoś ma, to daje od razu. A tutaj ciężko iść po każdym domu i pytać o coś. Czasami tutaj ludzie się denerwują, bo muzyka jest za głośno, ale na Karaibach słuchamy głośno muzyki – dodał.

